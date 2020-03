Mehrkosten für den Bottroper Museumsanbau sind gedeckt

Oberbürgermeister Bernd Tischler kann zum Abschied des in Pension gehenden Stadtkämmerers Willi Loeven noch eine erfreuliche Tatsache verkünden: Die von der Baukonjunktur verursachten Mehrkosten von über drei Millionen Euro beim Anbau an das Josef-Albers-Museum Quadrat werden von Bund und Land sowie Förderern wie die RAG-Stiftung abgedeckt. Damit gehen die Mehraufwendungen nicht zu Lasten des Stadthaushaltes.

Wesentliches Verdienst vom scheidenden Stadtkämmerer Willi Loeven

„Dass dies gelingen konnte, ist ein wesentliches Verdienst von Willi Loeven, der in seiner Funktion auch als Kulturdezernent viel Herzblut in das Projekt gesteckt hat und mich in den Gesprächen mit Freunden und Stiftern immer unterstützt hat“, hebt Tischler hervor.

OB und Willi Loeven sind sich einig: Das Engagement von Bund und Land sowie der RAG-Stiftung sei eine Anerkennung für das Museum Quadrat und seine Bedeutung als kulturelle Einrichtung.

