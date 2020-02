Lesung mit Schuss: „Ladies Crime Night“ im Filmforum

Bei der nächsten „Ladies Crime Night“ im Filmforum gibt es auch ein Wiedersehen mit Ingeborg Struckmeyer. Die aus Bottrop stammende Autorin lebt heute in München, kehrt aber immer wieder gerne mit den „Mörderischen Schwestern“ in ihre alte Heimat zurück.

Bottrop. Die Stadtbibliothek hat zehn der „Mörderischen Schwestern“ eingeladen, ihre neuesten Krimis vorzustellen. Dafür hat jede sechs Minuten Zeit.

Eine Lesung mit Schuss: Die Lebendige Bibliothek lädt wieder zur „Ladies Crime Night“ ins Filmforum ein. Neun Autorinnen der Vereinigung „Mörderischen Schwestern“ entführen dabei zum dritten Mal die Gäste mit ihren ebenso kurzweiligen wie schauerlich-schönen Geschichten in die Welt des Verbrechens und zeigen dabei, welche mörderisch-literarischen Fantasien in ihnen schlummern.

Spannung im Minutentakt

„Die Spannung steigt dabei quasi im Minutentakt“, sagt Eveline Siegert von der Stadtbibliothek. Denn: Jede Krimi-Lady hat nur sechs Minuten Zeit. „Kurz bevor die Zeit um ist, fängt ein Herz langsam an zu schlagen, wird lauter und dann: Peng!, Schuss und Schluss“, so Eveline Siegert über den Tatverlauf. In dieser für eine Lesung recht kurzen Zeit muss die Pointe kommen, bei der entweder das Herz in die Hose rutscht oder die Zuhörer sich tot lachen, um im Bild zu bleiben.

Ladies Crime Night: Die frühere Bottroperin Ingeborg Struckmeyer ist ebenfalls wieder mit von der Partie. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Zu den neun Autorinnen gehört auch die frühere Bottroperin Ingeborg Struckmeyer. Sie reist aus ihrem neuen Domizil München an, um in ihrer alten Heimat den Sechs-Minuten-Auszug aus ihrem neuen Krimi vorzustellen. Wieder mit von der Partie sind auch Irene Scharenberg und Sibyl Quinke. Erstmals bei der Bottroper Kriminacht der Damen dabei sind Jutta Wilbertz, Nadine Buranaseda, Daniela Gesing, Petra Gockeln, Heidi Möhker und Daniela Schwaner.

Die passende Musik dazu wird mörderisch gut vertont durch Many Miketta und Roland Miosga. Übrigens, Männer dürfen auch mitkommen, aber ob sie heil aus der Geschichte herauskommen, ist fraglich…

Freitag,13. März,19.30 Uhr, Blumenstraße 12-14. Eintritt: 10 Euro (inkl. ein Getränk). Karten in der Bibliothek, Böckenhoffstraße 30 oder unter Tel.: 02041/70 38 83.