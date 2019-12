Krippen - oder was von den geschlossenen Kirchen übrig blieb

Kaum eine Geschichte der Bibel wird häufiger dargestellt als die Geburt Jesu. Der Stall, die heilige Familie mit dem Jesuskind, Hirten, die Weisen aus dem Morgenland: In vielen Familien gehört die Krippe zu Weihnachten bis heute zum Fest, wie Geschenke, Festessen aber auch der Kirchgang. Und auch dort führt der Weg durchs festlich geschmückte Gotteshaus zur Krippe, die oft als große, romantische Landschaftszenerie daherkommt. Bei der Schließung oder sogar dem Abriss von Kirchen verschwindet oft nicht nur eine prägnante Ortsmarke im Stadtbild. Das Schicksal der Ausstattung beschäftigt viele Menschen, sei es aus religiösen oder künstlerischen Gründen. Erinnert sei hier an Gotteshäuser wie St. Paul, St. Barbara aber auch Heilig Kreuz und St. Elisabeth oder zuletzt die geschlossene Matthiaskirche in Ebel.

Die Arbeiten zum Abriss von St. Paul beginnen 2011. Teile der bleiverglasten Fenster werden in den Nachfolgebau integriert. Die Krippenfiguren sind heute in Liebfrauen. Foto: Birgit Schweizer / WAZ FotoPool

Viele fragen sich gerade zu Weihnachten, was aus den Krippendarstellungen wurde. Wo sind die Figuren geblieben, deren Gewänder oft Frauen aus den Gemeinden genäht und gepflegt haben? Für die Krippe der vor über zehn Jahren aufgegebenen und abgebrochenen Kirche St. Paul hat sich eine „familiäre“ Lösung gefunden.

St. Paul: Krippenfiguren in Liebfrauen

„Die Figuren wurden in die Krippe von Liebfrauen integriert, da sie sich auch stilistisch gut eingefügt haben“, sagt Klaus Wehrhöfer, Verwaltungsleiter der Großpfarrei St. Joseph, zu deren Sprengel die ehemalige Pfarrei St. Paul nun gehört. Auch in St. Matthias sei die Krippe noch vollständig erhalten, so Wehrhöfer. Aus Platzgründen wurde sie nicht in der neu eingerichteten Matthiaskapelle aufgebaut. Sie ist bis zum 6. Januar nun im Matthiassaal der Gemeinde zu sehen, wo am Heiligen Abend eine Krippenfeier und am zweiten Weihnachtstag um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Chor stattfindet.

Mehrfacher Krippentausch zwischen St. Elisabeth und Heilig Kreuz, der Kulturkirche

Eine kleine Odyssee hat die Krippe von Heilig kreuz hinter sich. Sie kam nach Schließung der Kirche für den Gottesdienst nach St. Elisabeth - und ist nun, nachdem die Elisabethkirche geschlossen wurde, zurück an ihren Ursprungsort, die heutige Kulturkirche. Dort wurde sie von Alfred Nieborowski rechtzeitig zu den Feiertagen wieder aufgebaut. Köpfe und Hände der Figuren schuf der bekannte Bottroper Künstler Johannes Fischedick. Die Bekleidung der Figuren ist neu. „Die haben wir anfertigen lassen, nachdem die Krippe aus St. Elisabeth wieder an ihren Ursprungsort zurück gekehrt ist“, sagt Dirk Helmke vom Förderverein Kulturkirche.

Altar und Tabernakel aus St. Elisabeth in Bottrop vor ihrem ersten Einsatz zu Weihnachten in der Kirche St. Simon und Judas Thaddäus im polnischen Glogow. Foto: Pfarrei Foto: Pfarre Simon u. Judas

Zu sehen ist sie in der ehemaligen Werktagskapelle rechts vom Chorraum. Heilig Kreuz dürfte somit wohl die einzige Bottroper Kirche sein, in der zwei Krippen zugleich zu sehen sind. Im großen Altarraum steht eine moderne Krippenlandschaft mit Figuren der Bottroper Keramikkünstlerin Uschi Gutsch. „Denn die Geschichte der Kirche als früheren Gottesdienstort wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen und dazu gehört eben auch eine Krippe, also in unserem Fall nun gleich zwei“, so Dirk Helmke.

Altarausstattung von St. Elisabeth gelangte nach Glogow

„Altar, Tabernakel und Kreuz aus St. Elisabeth dagegen erhielt die Gemeinde St. Simon und Judas Thaddäus im polnischen Glogow“, sagt Markus Stamm aus der Cyriakus-Pfarrei. Gerade hat er ganz neue Fotos von der ehemals Bottroper Altarausstattung erhalten, an der Weihnachten zum ersten in Mal in der dortigen Gemeinde die Messe gefeiert wird.

Die letzten beiden Glocken aus dem Turm von St. Barbara werden im Februar 2013 geborgen. Eine läutet jetzt in Polen, deine andere kam nach Herz Jesu. Foto: Birgit Schweizer / WAZ FotoPool

Auch die Barbara-Krippe blieb in der Gemeinde. „Sie wird heute in St. Cyriakus im Wechsel mit der angestammten Krippe dort aufgestellt“, sagt Gemeindemitglied Johannes Bombeck.

Glocke von St. Barbara läutet heute in Polen

Die Fenster dieser zweiten katholischen Kirche in Bottrop, die abgerissen wurde, seien nach Ungarn gekommen, die Bänke nach Serbien und eine der Glocken läutet in Polen, so Bombeck weiter.

Eine Glocke allerdings kommt nach wie vor in der südlichen Innenstadt zum Einsatz: Sie steht im Altarraum von Herz Jesu, der alten Mutterpfarre von St. Barbara. Dort ist sie anstelle der üblichen Altarschellen während der Gottesdienste in Gebrauch.

Info über die Weihnachtsgottesdienste in den genannten und den anderen Bottroper katholischen Kirchen gibt über die Homepage des Bistums Essen: www.bistum-essen.de