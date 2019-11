Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kontrollen werden angekündigt

Viel Bewegung am neuen Blitzerturm an der Bottroper Straße in Höhe des Brabecker Weges beobachten Anwohner und Autofahrer. Der Turm hat keinen erhöhten Wartungsbedarf, sondern bekommt vor allem abends und am Wochenende die Kamera aus dem Überwachungswagen eingesetzt, Gewünschter Nebeneffekt für die Verkehrsüberwacher: Die Kamera kann in beide Richtungen eingesetzt werden. Und nur der Mitarbeiter, der sie scharf schaltet, weiß, in welche Richtung sie schaut. Dem Turm ist nicht anzusehen, wann und in welche Richtung die Geschwindigkeit überwacht wird.

Die Stadt kündigt ihre mobilen Geschwindigkeitskontrollen im Vorfeld an. Immer zu Beginn einer Woche veröffentlicht sie eine Liste mit Straßen, auf denen die städtischen Blitzer zum Einsatz kommen. Allerdings werden selbstverständlich nicht die genauen Kontrollzeiten veröffentlicht. So sollen sich Autofahrer auf die Kontrollen einstellen können, ohne genau zu wissen, zu welcher Zeit kontrolliert wird.