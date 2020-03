Klavierpreisträger spielt beim Forum junger Künstler

Bottrop. Der junge Armenier Zhora Sargsyan tritt im Kammerkonzertsaal auf. Der mehrfache Preisträger spielt Werke von Schumann, Chopin und Liszt.

Das Forum junger Künstler lässt Klassikliebhaber immer wieder aufhorchen. Das dürfte auch bei dem armenischen Pianist Zhora Sargsyan der Fall sein, der in der nächsten Woche im Kammerkonzertsaal sein Bottroper Debüt gibt. Zwar sind Preise nicht alles, geben aber immer wieder Anhaltspunkte auf die Positionierung eines Künstlers im internationalen Vergleich. So gewann Zhora Sargsyan im November vergangenen Jahres den 3. Preis beim renommierten internationalen Long-Thibaud-Crespin Wettbewerb in Paris. Bereits im August war ihm der erste Preis im Arthur-Schnabel-Hochschulwettbewerb zuerkannt worden. Weitere Wettbewerbserfolge waren zweite Preise beim Anton-Rubinstein-Wettbewerb in Düsseldorf und beim Aram-Khachaturyan-Wettbewerb in seiner heimat Armenien, bei dem er auch den Publikumspreis gewann. 2014 wurde er mit dem Preis des Präsidenten Armeniens im Bereich der klassischen Musik ausgezeichnet.

Auftritt bereits bei den Salzburger Festspielen

Zurzeit lebt der 26-Jährige in Berlin und studiert dort nach seinem Abschluss in Armenien an der Universität der Künste in der Klasse von Prof. Klaus Hellwig. Zhora Sargsyan konzertiert weltweit als Solist und als Kammermusikpartner. So gastierte er bereits bei Salzburger Festspielen, den Bachtagen in Potsdam, dem Deutschlandsberger Klavierfrühling in Österreich oder den Amici di Paganini in Italien. Weitere Engagements führten ihn in die Türkei, nach Kanada sowie nach Südkorea. Orchesterengagements führten ihn zu Orchestern wie dem Orchestre National de France, das Nationale Philharmonische Orchester von Armenien, das armenische Opern- und Ballettorchester oder die Kammerakademie Halle.

Mit dem Symphonieorchester seiner Berliner Hochschule spielte er unter Leitung von Steven Sloane, dem Chef der bochumer Symphoniker, das hochvirtuose zweite Klavierkonzert von Rachmaninoff. Meisterkurse absolvierte er u.a. bei internationalen Pianisten wie Dmitry Bashkirov, Paul Lewis, Eldar Nebolsin oder Severin von Eckardstein. Auf dem Bösendorfer-Flügel des Kammerkonzertsaals spielt Sargasyan Werke von Maurice Ravel, Sergej Prokofjew, Frédéric Chopin, Franz Liszt und Robert Schumann.

Freitag, 13. März, 19.30 Uhr, Kammerkonzertsaal, Böckenhoffstraße 30. Karten (13/10 Euro) gibt es unter 02041/70 33 08 oder im WAZ-Leserladen, Osterfelder Straße 13, 46236 Bottrop, sowie an der Abendkasse.