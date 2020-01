Kirchhellener erlebt fürs TV ein WG-Abenteuer in Amsterdam

Eigentlich wohnt Luke bei seinen Eltern in Kirchhellen. Im Sommer letzten Jahres zog er für vier Wochen aus. Der 16-Jährige ist einer von fünf Hauptdarstellern in der Doku-Reihe „Die Jungs-WG: Abenteuer Amsterdam“. Die vier Folgen werden nun ab Montag (6. Januar) bis Donnerstag um 20.10 Uhr auf Kika, dem Kinderkanal von ARD und ZDF, ausgestrahlt.

Alltag auf einem Hausboot in Amsterdam

Gesehen hat er die Folgen noch nicht. Die Vorfreude bei ihm, Familie und Freunden ist dementsprechend groß. Fünf Jungs, eine Metropole, vier Wochen ohne Eltern – das ist das Motto der erfolgreichen Doku-Reihe. In der neuen und mittlerweile elften Staffel bewältigt wieder eine junge Wohngemeinschaft den Alltag, diesmal auf einem Hausboot in der niederländischen Hauptstadt. Fernab des eigenen Elternhauses standen die Jugendlichen zum ersten Mal auf eigenen Füßen.

Raus aus der Komfortzone, rein in die Welt der Selbstständigkeit. Einkäufe erledigen, Wäsche waschen, kochen, putzen und aufräumen lag in den Händen der Jungs. Dabei mussten sie lernen, die Eigenarten eines jeden Mitbewohners zu akzeptieren, Aufgaben im Haushalt gerecht zu verteilen und Kompromisse einzugehen.

Für Luke ging ein Jugendtraum in Erfüllung

Luke steht nicht nur mit Spaß vor der Kamera, in seiner Freizeit zaubert er auch gerne mit Karten. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Mit der Teilnahme ging für Luke ein Jugendtraum in Erfüllung. „Früher habe ich die Sendung selber gerne gesehen und mir gedacht, wie geil wäre es denn, einmal selbst mitzuspielen“, sagt er lächelnd. Gesagt, getan. Er bewarb sich bei der Casting-Agentur „Hamburger Sonntagskinder“. Seine Unterlagen schienen den Verantwortlichen der Doku-Reihe gefallen zu haben. Denn er wurde zum Casting eingeladen, welches er auf Anhieb meisterte.

Es folgte die Einladung zu einem zweiten Casting. Auch hier konnte er überzeugen. Das dritte und finale Treffen fand in Köln statt – ebenfalls für ihn mit Erfolg.

Rund 1500 Jugendliche hatten sich beworben

„Ich hätte nie gedacht, dass ich soweit komme“, sagt er rückblickend. Circa 1500 Jugendliche hatten sich beworben. Die Wahl fiel am Ende neben Jeppe (16 Jahre, Kiel), Ruben (16, Werder an der Havel), Mark, Alex (16,17, beide Hamburg) auch auf Luke. Seine Abenteuerlust dürfte hierbei nur ein Grund bei der Auswahl gewesen sein. Der Kirchhellener wirkt sympathisch, offen, authentisch, zeigt keine Scheu vor der Kamera und ist um keinen lockeren Spruch verlegen.

Während er im Zug in Richtung Amsterdam saß, wurde er jedoch ein wenig nervös. „Ich wusste nicht, was mich erwartet.“ Denn seine WG-Mitbewohner lernte er erst vor Ort kennen. Aber seine Sorge war unbegründet. Auf Anhieb habe er sich mit den anderen gleichaltrigen Jungs gut verstanden. „Wir haben uns in den vier Wochen nicht einmal gestritten“, so Luke. Als jüngster WG-Bewohner feierte er sogar mit ihnen während der Dreharbeiten seinen 16. Geburtstag.

Kein Drehbuch und keine vorgeschriebenen Dialoge

Was genau passierte, was seine Mitbewohner planten und wie die Party verlief, möchte Luke, ganz der TV-Profi, nicht verraten. Nach dem Motto: Das Einschalten lohnt sich. Im Gegensatz zu anderen TV-Formaten wie Big Brother standen die Jungs nicht 24 Stunden am Tag unter Beobachtung und konnten so auch ihre Privatsphäre genießen. Es gab keine installierten Kameras im Hausboot. Außerdem kein Drehbuch und keine vorgeschriebenen Dialoge. Das Produktionsteam begleitete sie täglich nur für mehrere Stunden. Die sündigen Ecken von Amsterdam wie Coffee-Shops oder das Rotlichtviertel ließen die Jungs uninteressiert links liegen.

Mit den Dreharbeiten ging für Luke ein Jugendtraum in Erfüllung. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Der Trailer zu den Folgen verspricht sportliche Action, kulinarischen Spaß und jede Menge Abenteuer. Außerdem hat sich die Gruppe vor Ort einem sozialen Videoprojekt gewidmet, das für Toleranz und Weltoffenheit wirbt. Noch immer halten die Fünf untereinander Kontakt in einer eigenen Whatsapp-Gruppe. „Eine tolle Erfahrung, ich würde es jederzeit wieder machen“, sagt Luke über die gemeinsame Zeit.

Nach vier Wochen reiste er zurück nach Kirchhellen zur Familie und zu Schröder, seinem zweijährigen Hund der niederländischen Rasse Schapendoes. „Ihn habe ich am meisten vermisst“, sagt er.