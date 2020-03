Räuber mit Kapuze schlägt zwölfmal in vier Städten zu

Bottrop/Essen. Zwölfmal hat ein Räuber seit dem 17. Februar Spielhallen und Tankstellen überfallen. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Bild nach ihm.

Zwölfmal hat ein Räuber seit dem 17. Februar in Bottrop, Marl, Essen und Oberhausen Spielhallen und Tankstellen überfallen. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach ihm.

Das Foto des mutmaßlichen Räubers aus einer Überwachungskamera. Foto: Polizei Essen

Mit Messe und Pistole gedroht

Bei seinen Überfällen hatte er mit einem Messer und einige Male auch mit einer Pistole den Angestellten gedroht. Die mutmaßliche Raubserie begann er am 17. Februar mit einem Überfall auf eine Spielhalle an der Essener Straße.

Am 2. und 8. März soll er Überfälle an der Horster Straße und am Ostring begangen haben sowie am 12. März Im Fuhlenbrock.

Überfall in Kirchhellen

Seine letzte Tat in Bottrop beging er am Montag gegen 23.45 Uhr in einer eine Tankstelle auf der Bottroper Straße in Kirchhellen. Er gab vor, Zigaretten kaufen zu wollen. Plötzlich zog er eine Schusswaffe und forderte die Angestellte (56) auf, Geld und Zigaretten in seinen grauen Rucksack zu legen. Als die Angestellte nicht schnell genug die Kasse geöffnet bekam, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Hegestraße. Am frühen Mittwoch hat er noch einmal zugeschlagen an der Centro-Allee in Oberhausen.

Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, wird auf rund 30 Jahre geschätzt und hatte einen vollen, gepflegten Bart. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen Darunter trug er eine graue Mütze. Hinweise: 0800/2361 111.