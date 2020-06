Polizei sucht nächtliche Brandstifter in Kirchhellen

Kirchhellen. Dreimal innerhalb von einer Stunde hat es Mittwoch früh in Overhagen gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt nach mehreren Bränden innerhalb einer Stunde. Der erste Brand wurde in der Nacht zu Mittwoch, gegen 2.15 Uhr, in Kirchhellen gemeldet. An der Straße „Auf dem Schimmel“ brannten mehrere Säcke mit Restmüll. Nur wenige Minuten später brannten erneut Müllsäcke, diesmal im Bereich Hackfurthstraße/Im Breil. Und schließlich wurde noch ein Brand auf der Hackfurthstraße in Höhe des Umspannwerks gemeldet. Hier brannte ein Altkleidercontainer. Die Feuerwehr konnte alle Brände schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Jetzt werden Zeugengesucht, die vor allem zwischen 2 und 3 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Brandorte gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter entgegen.