Open Air: Ina Colada holt ihre Schulband auf die Bühne

Ina Colada, Schlagerstar mit Kirchhellener Wurzeln, kommt zurück ins Dorf. Ein Jahr nach ihrem ausverkauften Heimspiel vor 3000 Fans bei Miermann beginnt heute der Vorverkauf für ihr „Mallorca Festival Open Air“. Ihr Ehemann und Produzent Arthur Riegel verspricht: Das wird eine etwas andere Party als gewohnt.

Die Karriere der Inga Riegel ist spektakulär und gespickt mit Superlativen, zum Beispiel „erfolgreichster weiblicher Mallorca- und Apres-Ski-Star“. Im Zeitraffer: Als Inga Peters wurde sie Ende 1985 in Kirchhellen geboren, bekam als Zehntklässlerin die Hauptrolle in einem Schulmusical, verkaufte im Dorf Erdbeeren und Spargel, absolvierte eine Ausbildung als zahnmedizinische Prophylaxeassistentin und hätte Zahnärztin werden wollen.

Erster Plattenvertrag 2009

Es sollte anders kommen. 2008 hatte sie ihren ersten Auftritt im „Bierkönig“ auf Mallorca (als „Inga von der Playa“), 2009 kam der erste Plattenvertrag und 2010 die erste Platzierung in den Single-Charts mit „Alle Kinder lernen lesen“. Seit 2013 und der Auszeichnung mit dem „Ballermann-Award“ absolviert sie bis zu 200 Auftritte im Jahr auf Mallorca, am bulgarischen Goldstrand und in den Skiparty-Hütten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit musikalischen Weggefährten hat sie 2019 beim Open Air am Scheideweg ihr Zehnjähriges als Schlagerstar gefeiert. „Danach wollten wir eigentlich ein Jahr Pause in Kirchhellen machen“, sagt ihr Ehemann und Produzent. Auch weil Miermanns Hof dieses Frühjahr als Eventlocation nicht ur Verfügung steht. „Aber die Nachfrage war so groß von allen Seiten, dass wir jetzt doch kurzfristig entschieden haben: Wir kommen dieses Frühjahr wieder ins Dorf.“ Und zwar am Samstag, 16. Mai. Mit einem alten Kumpel (Mickie Krause) und einem neuen Konzept.

Test für neues Konzept

„Die Mallorca-Festivals vor allem im Ruhrgebiet sind alle gleich aufgestellt“, sagt Riegel. Da ist was dran: Im Dreiviertelstundentakt werden die Künstler solo auf die und von der Bühne geschleust, die Pausen füllt ein DJ/Moderator „Es ist immer schwer, sich neu zu erfinden, aber wir probieren mal was aus.“

Zum Beispiel den neuen Open Air-Standort auf dem Hof Schulte-Kellinghaus am Ekampsweg. Was Arthur Riegel beim Buchen gar nicht wusste: Hier hatte die Landjugend 2013 schon ihr 65-jähriges Bestehen gefeiert. Zum Beispiel ein Konzept mit zwei DJs, einer davon als „local hero“ Mark Oh aus Dorsten.

Kommt nach Kirchhellen: Mickie Krause, hier im August 2018 bei der Beach-Party im Stenkhoffbad. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Eine wirklich weite Anreise hat auch Mickie Krause nicht, weiß Arthur Riegel: „Der fährt im Münsterland auf die A31 und in Kirchhellen wieder raus.“ Und hat in Bottrop eine treue Fangemeinde, wie sich bei seinen Auftritt auf der Beach-Party im Stenkhoffbad zeigt.

Auftritt mit der alten Band

Ina Colada selbst wird beim zweiten Heimspiel im Dorf mit Band antreten. Und zwar nicht mit irgendeiner, sagt Arthur Riegel: Ihre alte Schülerband ist wieder aktiviert worden und wird mit ihr auf der Bühne stehen.“

Weil sich die Riegels kurzfristig zum Auftritt im Dorf entschlossen haben, läuft jetzt gerade alles parallel, stöhnt Riegel. Ende Januar will er so weit sein, das Gesamtpaket mit allen Künstlern zu präsentieren.