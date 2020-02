Gemeinde St. Johannes verteilt Erlöse des Krippencafés

Kirchhellen . Zehn Einrichtungen freuen sich über Schecks in einer Gesamthöhe von 14.000 Euro. Die größte Summe bleibt aber diesmal in St. Johannes.

Auch in diesem Jahr profitieren wieder gemeinnützige Einrichtungen von der ehrenamtlichen Arbeit des Krippencafés in St. Johannes. Nach der 22. Auflage konnten am Samstag insgesamt 14 000 Euro an Vertreter von zehn 10 Organisationen übergeben werden.

Wie immer sollte auch diesmal das Geld in der näheren Umgebung bleiben. Der Förderverein der KiTa Mariä Himmelfahrt aus Feldhausen will die erhaltenen 1000 Euro in die Gestaltung des Außenbereiches investieren und u.a. einen Sonnenschutz über dem Sandkasten für die Kleinen errichten, berichtete Stefanie Janknecht. Frank Weßing ergänzte: „Es ist ein großartiges ehrenamtliches Engagement, dass hier auf die Beine gestellt wird.“

Eine Drohne fürs Schützen- und Brezelfest

Das Awo-Frauenhaus Bottrop hat schon mehrfach Spenden bekommen und will diesmal das Kinderzimmer neu bestücken und Schulbedarf anschaffen. Neriman Oren- Murat bedankte sich: „Wir sind froh, wenn wir solche Spenden bekommen.“

Auch das Rote Kreuz Kirchhellen hat 1000 Euro erhalten, die zur Anschaffung einer Drohne benötigt werden. Diese Drohne soll nach Möglichkeit schon beim kommenden Schützen- und Brezelfest zum Einsatz kommen. Bei Veranstaltungen mit vielen Menschen auf engstem Raum könne man die Situation von oben betrachten und schneller auf Notfallsituationen reagieren, erläuterte Beatrix Keizers. Auch vermisste Personen könnten mit Hilfe einer Wärmebildkamera an der Drohne gesucht werden.

Geld auch für das „Restaurant der Herzen“ Kolüsch

Die katholische Bücherei in Grafenwald möchte Kinderliteratur anschaffen, die Schule am Tetraeder will mit dem Spendengeld ein Zirkusprojekt verwirklichen, der Kirchhellener Förderkreis „Zukunft für Otterthotty“ fördert die Bildung für Kinder und Jugendliche in Indien.

Weitere Empfänger waren das Familienzentrum Grafenwald, das Frauenhaus in Dorsten und die Suppenküche Kolüsch. Der größte Betrag ging an die Gemeinde St. Johannes zur Renovierung des Kirchengebäudes.

Beim Krippencafé versorgen ehrenamtliche Helfer die Besucher der Krippenlandschaft in St. Johannes. Diesmal kamen dabei 14.000 Euro zusammen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Kirchensanierung wirft Fragen auf

Getragen wurde das Krippencafé wie in jedem Jahr von den zahlreichen Gruppen und Verbänden, die jeweils einen Tag „Dienst“ hatten und ihre selbstgebackenen Köstlichkeiten zum Verkauf stellten. Die meisten Gruppen beteiligen sich seit Jahren an der ehrenamtlichen Tätigkeit. Beim Treffen reflektierten die Teilnehmerinnen ihre diesjährigen positiven Eindrücke.

Der Besuch sei sehr gut gewesen, auch der „Wettergott“ habe mitgespielt. „Es war wunderbar“, „gut besucht, wir haben alles verkauft“ ,“die Gäste waren zufrieden“, hieß es in der Runde. Es seien keine nennenswerten Reste übrig geblieben, lautete das Fazit, an einem Tag seien sogar 55 Torten ausgegeben worden.„Schön, dass wir sagen können, bis zum nächsten Jahr“ fasste eine Teilnehmerin den Erfolg zusammen. Aber genau dass ist noch sehr fraglich.

Wegen der anstehenden Kirchenrenovierung kann die Krippe vielleicht überhaupt nicht oder nicht in gewohnter Form aufgestellt werden. Dass könnte Auswirkungen auf das Krippencafè haben. „Wir wissen bislang noch nicht, ob das Café im nächsten Jahr stattfinden kann. Es ist jetzt noch zu früh, um zu planen“, meint Organisatorin Hermine Dohmen, die wie Margret Grob von Anfang an dabei war und ihr 22. Krippencafé erlebt hat.