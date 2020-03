Kirchhellen. 100 Tage lang feiert der VfB ab Mai das 100-jährige Bestehen. An der alten Heimat an der Utschlagstraße gibt es am 20. Juni ein Open-Air-Konzert.

15 junge Sportler gründeten am 25. Mai 1920 in der „Böllerbude“ Weikämper an der Bahnhofstraße, der heutigen Hauptstraße, den VfB Kirchhellen. Das 100-jährige Bestehen feiert der heute fast 1000 Mitglieder starke Vereine mit einem 100-Tage-Festprogramm. Es beginnt mit einer Ausstellung im Heimathaus und soll enden mit einem nahtlosen Übergang zum Schützen- und Brezelfest.

Eingeleitet worden ist das Jubeljahr schon im Mai 2019. Seither zählt der VfB den Fest-Countdown herunter. Ein Organisationsteam arbeitet schon lange an den Programmpunkten. Und bereits Anfang November brachte der Verein gemeinsam mit Rewe Gödecke ein Sammelalbum mit den Bildern aller Vereinsmitglieder heraus. Das hat im Dorf eine dermaßen große Sammelleidenschaft ausgelöst, dass der VfB noch einmal Wunsch-Bilder nachdrucken lässt. „Eine Erfolgsgeschichte“, sagt Vereinsvorsitzender Georg Garz.

Auftakt Ausstellung

Gleich zu Anfang des Jubiläumsprogramms will der VfB seine Verbundenheit mit dem Dorf dokumentieren. Nach dem Motto „Unser Dorf- unser Verein“ bereitet er in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein eine Jubiläumsausstellung im Heimathaus auf dem Hof Jünger am Wellbraucksweg vor. Darin werden sich viele historische Details finden, die der Verein gerade für seine Jubiläumschronik zusammenträgt. Als Klammer für das Jubiläumsprogramm soll die Ausstellungen ab dem 24. Mai an allen Sonntagen bis zum Schützenfest zu sehen sein.

Das „Rockorchester Ruhrgebeat“ spielt am 20. Juni beim Open Air an der Utschlagstraße. Das Foto entstand bei ihrem ausverkauften Auftritt am 11. Mai 2019 im Brauhaus am Ring. Foto: Andreas Hofmann / WAZ

Für Samstag, 20. Juni, plant der VfB das wohl größte öffentliche Ereignis im Jubiläumsjahr. Auf dem Gelände des TC VfB, der ersten Heimstätte des VfB, soll dort ab 18 Uhr ein Open-Air-Konzert stattfinden. Vorband wird die Band „Bahnbrechender Scheiss“, die bereits zweimal in Folge vor Weihnachten mit den Kollegen von „Amy’s“. das Brauhaus ausverkauft haben mit dem Format „Driving home for Christmas“ und 2018 beim „Ruhrpott Rodeo“ am Flugplatz auftraten.

„Rockorchester“ für 19,20 Euro

Headliner beim Freiluft-Fest ist das „Rockorchester Ruhrgebeat“, das mit „voller Kapelle“ also 30 Musikern, ein Drei-Stunden-Programm abliefern wird. Das „ROR“ hat 2019 mühelos das Brauhaus am Ring gefüllt und kommt in diesem Frühjahr wieder. An der Utschlagstraße wird es für den günstigen Jubiläumskurs von 19,20 Euro zu hören sein, sagt Georg Garz.

Das Kulturzentrum Hof Jünger bespielt der Verein außer mit der Ausstellung noch dreimal. In der Reihe „Film ab!“ ist dort am Mittwoch, 3. Juni, ab 19.30 Uhr der Film über den Schalke-Macher Rudi Assauer zu sehen („Macher. Mensch. Legende“). Am Mittwoch, 22. Juli, zur gleichen Zeit, zeigt das Kulturzentrum den Film „Ballfieber“ von 1997 nach dem autobiografischen Roman von Nick Hornby. Und am Mittwoch, 12. August, gibt es dort die Lesung „Helden aus dem Fußball-Westen“.

Schalkes Traditionself kommt im Juli

Apropos Helden: Am Freitag, 24. Juli, tritt die Schalker Traditionsmannschaft auf der Bezirkssportanlage auf der Loewenfeldstraße an gegen die Alten Herren des VfB. Schalkes Ehrenspielführer Olaf Thon hat dem VfB versichert, viele klangvolle Namen würden auf dem Platz stehen.

Jugendfußballturniere und ein offenes Spaß-Tischtennisturniere runden das Jubiläum ab. Exklusiv für Mitglieder reserviert ist im Juni ein Jubiläumsball in Miermanns Scheune am Scheideweg.