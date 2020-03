Kirchhellen. Der VfB zelebriert 100 Jähriges mit vielen verschiedenen Aktionen. Highlight wird das Freiluft Konzert am 20 Juni in Kirchhellen.

Der VfB Kirchhellen feiert 100-jähriges Vereinsjubiläum 100 Tage lang. Vom 24. Mai bis zum 4. September gibt es neben vielen Sportfesten auch ein Freiluftkonzert. Unter dem Motto: ,, VfB meets Kultur“ findet das Konzert am 20 Juni auf dem Tennisplatz in der Utschlagstraße in Kirchhellen statt. Neben der Vorband ,,Bahnbrechender Scheiss“tretet als Headliner des Abends das ,,Rockorchester Ruhrgebeat“ mit einem dreistündigen Programm auf.

,,Jedes Event ist etwas Tolles; eine Kulturveranstaltung ist für uns als Sportverein was Besonderes“, sagt der VfB-Vorsitzender Georg Garz. Seit März 2019 läuft die Planung für das Konzert. 900 Karten gibt es zu kaufen. Davon sind 40 VIP-Karten, die für 60 Euro gekauft werden können und Essen und Trinken beinhalten. ,, Wir hätten auch noch mehr Karten anbieten können. Wir wollen jedoch eine familiäre Atmosphäre schaffen, so wie es in unserem Verein mit den 1000 Mitgliedern“, erklärt Georg Garz.

Beide Bands hatten schon volle Häuser im Dorf

,

Das „ Rockorchester Ruhrgebeat“ 2019 im ausverkauften Brauhaus am Ring. Foto: Andreas Hofmann / WAZ

,Alle Vorbereitungen laufen gut“, sagt Georg Garz. Beide Bands haben sich qualifiziert mit ausverkauften Konzerten im Brauhaus am Ring. Das „Rockorchester Ruhrgebeat“ steht mit insgesamt 30 Mitgliedern auf der Bühne und covert bekannte Rocksongs aus fünf Jahrzehnten.

,,Als wir wussten, wen wir gerne auf der Bühne sehen wollen, haben wir das Gespräch gesucht“, sagt Garz. ,,Beide Gruppe haben sich als kooperativ erwiesen. Erst hatten wir eine Kölner Truppe als Vorband im Auge, aber dann dachte wir uns: Warum eine, die in keinem Bezug zu uns steht, wenn wir auch wir auch eine Band aus Kirchhellen haben“, sagt Georg Garz. Fremd sind sich die Vorband und der Verein nicht. Einige der Bandmitgliedern haben in der zweiten Mannschaft des VfB gespielt. Heute spielen ihre Kinder dort.

Erfahrung beim Punkfestival

Ab 18 Uhr ist die im Jahre 2015 gegründete Band für 90 Minuten auf der Bühne zu sehen. Durch ein Facebook-Voting durfte die fünfköpfige Band schon 2018 auf dem ,,Ruhrpott-Rodeo“, Deutschlands größtes Punk-Festival mit über 6000 Zuschauern spielen. Dadurch gelang ihnen der Durchbruch. ,,Es ist uns gleich, wie viele Zuschauer wir haben. Wir freuen uns riesig auf das Konzert. Für uns hat das ganze viel mit Verbundenheit zu tun, zum VfB und natürlich auch zu Kirchhellen. Zudem ist es uns eine Ehre als Vorband für das Rockorchester zu spielen“, sagt Oliver Grimm, Gitarrist und Sänger von ,,Bahnbrechender Scheiss“.

Die Proben für das Open-Air-Konzert laufen gut, sagt Grimm. Neben Coverversionen können sich die Fans auf vier neue Lieder freuen. Ein Fußballsong zu Ehren des VfBs wird es auch geben, verriet die Band. ,, Das Open-Air-Konzert ist für uns wie ein Heimspiel“, schmunzelt Oliver Grimm.