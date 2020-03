Der Bürgerverein Hof Jünger folgt den Vorgaben des städtischen Krisenstabes und hat wegen des Coronavirus alle Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien abgesagt. Der Heimatverein wird aber im Heimathaus am Sonntag seine Ausstellung „Bilder von Niko“ im Heimathaus öffnen. Ein Überblick, was sonst noch so ausfällt im Dorf.

Die Stadt hat entschieden, bis zum Ende der Osterferien am 19. April auf eigene Veranstaltungen zu verzichten. Dies gilt auch für Veranstaltungen, die in städtischen Räumen oder auf Anlagen stattfinden und von Dritten veranstaltet werden. „Das gilt auch für den Hof Jünger, sagt Hermann Reinbold, Vorsitzender des Bürgervereins.

Die Absage betrifft nach seinen Angaben folgende Veranstaltungen des Bürgervereins im Hof Jünger: Samstag und Sonntag, 14. und 15. März: Ausstellung Nabu „Nachbar Wolf“: Workshops und Führungen sind abgesagt. Der Tucholsky-Abend am Samstag, 14. März, wird nach Absprache mit den Künstlern verlegt auf Freitag, 26. Juni; Eintrittskarten für den 14. März behalten ihre Gültigkeit.

Kabarett im Hof wohl im Mai

Nicht stattfinden kann auch der Veranstaltungs-Doppelpack „Kabarett im Hof“ am Dienstag und Mittwoch, 24. und 25. März. Reinbold hofft, gemeinsam mit Gastgeber Benjamin Eisenberg bis zum Mittwoch, 18. März, Ersatztermine im Mai gefunden zu haben.

Ersatzlos ausfallen muss am Sonntag, 5. April, Ugolinos Kindertheater „Unternehmen Osterhase“. Und weil die Reihe „Film ab im Hof“ schon bis zum Jahresende durchgeplant ist, wird der Film „Rocketman“ über die Karriere von Elton John verlegt vom 1. April auf (kein verfrühter Aprilscherz!) Mittwoch, 6. Januar 2021.

Keine Weinprobe, kein Kinderkleidermarkt

Die Kolpingsfamilie hat die für Samstag geplante Weinprobe im Hof Jünger ebenfalls abgesagt. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben. Der für Sonntag, 22. März, geplante Kinderkleidermarkt im Pfarrheim Hl. Familie Grafenwald wird nicht stattfinden. Nächster Termin für einen Kinderkleidermarkt in Grafenwald ist der 5. Oktober.

„Paules Nacht“ abgesagt

Fällt aus: „Paules Nacht“ in Grafenwald. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Auch die zwölfte Ausgabe von „Paules Nacht“ in Grafenwald wird nicht stattfinden. Berthold van Oepen und die Besitzerin des „Kleinen Engelseck“ haben sich entschlossen, die für den 28. März angekündigte „Paules Nacht“ auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Achtung. Deshalb findet dort auch der für Samstag angekündigte Vorverkauf nicht statt.