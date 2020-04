Corona: Stadt droht mit noch mehr Sperrungen an Grafenmühle

Trotz der Kontaktverbote war es an den vergangenen Wochenenden oft rappelvoll an der Grafenmühle.

Kirchhellen. Die Stadt hat die Sperrungen an der Grafenmühle erweitert und droht mit weiteren Sperrungen. Hinweise an den Zufahrtsstraßen.

Weil der Stadt vermehrt Verstöße gegen das Kontaktverbot am Biker-Treff „Zur Grafenmühle“ gemeldet wurden, gibt es ab sofort stärkere Einschränkungen. Von Dienstag, 7. April, bis Dienstag, 14. April, werden sämtliche Zufahrtsstraßen sowie die Parkplätze gesperrt. Zusätzlich sind am Wochenende Kontrollen des Ordnungsdiensts mit der Polizei geplant.

Stadt nimmt auch Imbissbetreiber ins Visier

Die Stadt betont, dass neben dem Kontaktverbot und dem Einhalten des Abstands von mindestens 1,5 Metern auch die Hygienevorschriften von den örtlichen Imbiss- und Gaststättenbetreibern eingehalten werden müssen. Zudem gilt unter anderem die Regelung, dass dort gekaufte Waren nur außerhalb eines Umkreises von 50 Metern verzehrt werden dürfen.

Am Dienstag hat der Krisenstab nachgelegt. Damit das Kontaktverbot am kommenden Wochenende eingehalten wird, werden an den großen Zufahrtsstraßen „Alter Postweg/ Zur Grafenmühle“, „Bottroper Straße/ Vossundern“ und „Schneiderstraße/ Vossundern“ große Hinweisschilder aufgestellt, die die Verkehrsteilnehmer vorab über die Sperrungen zum Naherholungsgebiet „Grafenmühle“ informieren. Je nach Besucherandrang am Osterwochenende behält sich der Krisenstab vor, die Sperrungen der Straßen rund um die „Grafenmühle“ zu erweitern