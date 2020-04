Corona: Kirchhellen-Gutscheine sollen Geschäftsleuten helfen

Kirchhellen. „Verschenk ein Stück Heimat“: So bewirbt das Dorfportal seine Kirchhellen-Gutscheine: Wer sie jetzt einlöst, bekommt eine süße Belohnung.

Das Dorfportal „kirchhellen.de“ will Händler und Dienstleister im Dorf unterstützen mit Hilfe seiner „Kirchhellen-Gutscheine“. Die sollen jetzt in der wieder geöffneten Läden eingelöst werden.

An den Pinnwänden, in den Schubladen und Schränken der Kirchhellener befinden sich laut dem Betreiber der Internetplattform noch mehrere hundert Kirchhellen-Gutscheine, die nur darauf warten in die Läden getragen zu werden. Daraus machen die Dorfportal-Betreiber folgende Aktion: Allen Kunden, die bis zum 31. Mai einen Kirchhellen-Gutschein bei einem der zahlreichen Gutscheinpartner einlösen, wird der Einkauf „versüßt“. Denn je eingelöstem Gutschein erhalten die Kunden einen Eisgutschein für eine Kugel Eis gratis. Dieser kann bis zum 30. Juni eingelöst werden im Eiscafé Pisa an der Hauptstraße 43, das diese Aktion unterstützt.

Unterstützung für den Handel vor Ort

Thorsten Schlüter von „kirchhellen.de“ sagt es so: „Das Einkaufsvergnügen wird zwar auf längere Zeit durch die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen etwas getrübt sein, aber gerade jetzt ist es wichtig den Handel vor Ort zu unterstützen. Service, Beratung und kurze Wege sind ein hohes Gut und bleiben so hoffentlich erhalten.“