Bottrop: Debatte um Wasser im Teich und am Töttelberg

Kirchhellen. Zwei Gewässer waren Thema im Naturschutzbeirat. Eins davon ist noch gar nicht da: der geplante Badesee in der Sandgrube am Töttelberg.

Wie die Bezirksvertretung betrachtet auch der Naturschutzbeirat die Planungen für den Badesee Töttelberg mit Skepsis. Sorgen um den Teich am Schloss Beck dagegen müssen sich die Naturschützer wohl nicht mehr machen.

Stefan Beckmann, Fachbereichsleiter Umwelt und Grün, stellte im Beirat das wasserrechtliche Verfahren für die Entstehung des Sees vor, das die Stadt in diesem Jahr in Eigenregie beginnen wird. Ein bis zwei Jahre werde sich das hinziehen. Dadurch, dass die Stadt das Verfahren selbst führt, verspricht sie sich mehr Einflussmöglichkeiten.

Sieben Jahre wird geflutet

Eine Entscheidung für einen Badesee stellt dieses Verfahren noch nicht dar, sagt Beckmann: „Das Verfahren regelt nicht die Entstehung eines Badesees, sondern erst mal nur eines Sees. Alles Weitere wird in einem Bebauungsplanverfahren entschieden.“

Dann müsse man auch über die Lenkung der Verkehrsströme entscheiden und über die Einrichtungen der Freizeitwirtschaft, die rund um den See entstehen sollen. Das soll noch dieses Jahr beginnen. Aber Politik und Verwaltung können sich viel Zeit lassen, alles genau zu überlegen: Erst sieben Jahre nach Beginn der Flutung kann die Badenutzung beginnen.

In die aufkommende Debatte um Nutzen und Schaden des künftigen Badesees setzte Beckmann einen wirksamen Stopper, indem er an die Ausgangsüberlegungen zu Beginn der Planungen erinnerte: „Von Anfang an war Sinn und Zweck der Planungen, mit diesem See den Heidesee zu entlasten. Dieser dringende Wunsch kam auch aus diesem Beirat.“ Deshalb werde Bestandteil der Planungen auch sein, nördlich des Heidesees am Alten Postweg „einen neuen Haupteingang in die Kirchheller Heide“ zu schaffen

Erweiterungspläne für Schloss Beck

Die Erweiterungspläne für den Freizeitpark Schloss Beck hat der Beirat wohlwollend zur Kenntnis genommen. Für den Nordosten des Freizeitparks wird ein neuer Bebauungsplan aufgestellt. Bisher plant die Betreiberfamilie Kuchenbäcker dort mittelfristig, einen Wasserspielplatz einzurichten. Die Verwaltung habe den Kuchenbäckers empfohlen, „eine größere Fläche einzubeziehen, um für eine weitere Erweiterung gerüstet zu sein“, berichtet Ulrich Schüttler, Abteilungsleiter im Planungsamt.

Reinhard Glowka, Vorsitzender des Angelvereins „Petri Heil“, meldete Bedenken wegen der Wasserhaltung in Schlossteich und der Gräfte des Freizeitparks an. Er erinnerte daran, dass der Teich im Hitzesommer 2018 so weit trocken gefallen war, dass die Boote nicht mehr fahren durften.

Das Wehr ist abgedichtet

Diese Sorge sei unbegründet, sagen Revierförster Markus Herber und Rudolf Askemper, der im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Schölzbach sitzt. Herber wies darauf hin, dass die 10.000 Quadratmeter große Erweiterungsfläche in Fließrichtung hinter dem Schlossteich liegt. Rudolf Askemper berichtete, Renate Kuchenbäcker habe auf Anraten des Wasserverbandes 2018 das Wehr abdichten lassen. Das habe geholfen: „Letzten Sommer haben die Kuchenbäckers nicht einen Tag lang die Boote am Ufer liegen lassen müssen.“ Aber die Gräfte sei ausgetrocknet, erwiderte Glowka. „Auch eine Gräfte bedarf der Pflege“, sagt Askemper. Das sei aber nicht Aufgabe des Wasserverbandes, auch wenn der Mühlenbach zum Schölsbachsystem gehöre, sondern des Eigentümers.