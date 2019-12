Ben Seyer spielt am Klavier beim Adventskonzert in der Pauluskirche am Klavier.

Bottrop-Kirchhellen. In Kirchhellen in der evangelischen Pauluskirche versetzten Kirchenchöre und Solisten ihre Zuhörer in vorweihnachtliche Stimmung.

Als der junge Ben Klavier spielt, wird es sonst ganz still

In der Pauluskirche weihnachtet es. Die Kirche ist bis zur letzten Bank besetzt. Ben ist noch so klein, dass die Zuschauer ihn von den letzten Reihen aus gar nicht sehen können. Als er anfängt zu spielen, ist es ganz still in der Kirche und alle hören aufmerksam seinem Klavierspiel zu.

Am Sonntag veranstaltete die Evangelische Kirche Kirchhellen ein Konzert im Advent in der Pauluskirche. Unter dem Motto „Sieh, dein König kommt zu dir!“, traten die Kirchenchöre Kirchhellen und Bottrop-Boy, das Vocal-Ensemble „Upstanding Sound“ und einige Solisten auf. Der Kirchhellener Chor leitet das Konzert ein. Die Männer und Frauen stehen schon bereit und die Chorleiterin stimmt die Sänger und Sängerinnen ein. Das erste Lied ist auch gleichzeitig das Motto des Konzerts. Vor allem für die jungen Musiker gibt es viel Applaus Der Kirchenchor aus der Boy singt beim Konzert im Advent in der Pauluskirche. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services Als zweiter Akt tritt der Gitarrensolist Klaus Angelstein auf. Der Solist sitzt alleine mit seiner Gitarre und einem Mikro auf der Bühne. Mit Fingerspitzengefühl spielt er seine Lieder auf der Gitarre. Danach setzt sich auch schon Ben an sein Klavier. Er spielt nicht irgendein Lied, sondern ein bekanntes Klavierlied aus dem Film „Amelie“. Als würde er alleine im Raum sitzen, spielt er seine Musik komplett fehlerfrei. Nach seinem Auftritt klatscht das Publikum laut Beifall. Neben dem Gitarren- und Klaviersolo, gibt es ein Trompetensolo und ein Sologesang von dem kleinen Konrad. Er steht ganz alleine auf der Bühne und wippt vor seinem Auftritt noch nervös hin und her. Doch als der erste Klavierton erklingt, beginnt er zu singen und seine Nervosität scheint vergessen. Passend zur Weihnachtszeit singt er Klassiker, wie „Ihr Kinderlein kommet“, „Süßer die Glocken“ und „Alle Jahre wieder.“ Die Liedtexte sind an das Publikum verteilt worden, und die Zuhörer steigen ab der zweite Strophe ein und unterstützt den Sänger. Ein russisches Weihnachtslied bezaubert die Zuhörer Die Chorleiterin wollte dieses Jahr auch etwas Neues auf der Bühne präsentieren. „Als ich in meiner Heimat in Russland war, kam ich auf die Idee, heute ein russisches Weihnachtslied zu singen.“ So präsentierte sie das russische Weihnachtslied „Weihnachten“ und bezauberte mit ihrem Gesang die Zuschauer. Am Ende des Konzerts sangen die Chöre, die Solisten und das Publikum zusammen und stimmten sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit ein. Bottrop Freier Eintritt Das Adventskonzert des evangelischen Kirchenchores in der evangelischen Pauluskirche am Kirchhellener Ring fand unter der Leitung der Organistin Julia Schlegel statt. Der Chor wurde von verschiedenen Solisten und Instrumentalisten unterstützt. Wie so oft war der Eintritt frei. Besucher des Konzertes wurden aber am Ausgang um eine Spende zur Unterstützung der Kirchenmusik gebeten.