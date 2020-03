Kirchhellen: Klassische Gitarrenklänge mit Roberto Legnani

Kirchhellen. Im Kulturzentrum Hof präsentiert Roberto Legnani unter anderem Werke von Barrios, Buxtehude und Giuliani. Dazu kommen Eigenschöpfungen.

Eine Hommage an die klassische Gitarre steht am Mittwoch, 11. März, ab 19.30 Uhr im Kulturzentrum Hof Jünger am Wellbraucksweg 2-4 auf dem Programm. Berühmte klassische Musik aus Irland, Italien, Spanien oder Südamerika wird dann Roberto Legnani präsentieren.

Unter den Kompositionen, die auf dem Programm stehen, ist Bekanntes, aber auch von Legnani wieder entdeckte Meisterwerke. Dazu kommen seine Eigenschöpfungen, unter anderem „Moods from the Song of King David“. Unter den musikalischen Highlights sind „La Catedral“ von Agustín Barrios, eine Suite aus dem Opus magnum von Dietrich Buxtehude sowie eine der grandiosen „Le Rossiniane“ aus Opus 119 von Mauro Giuliani.

Gitarrenmusik aus Irland, Italien, Spanien und Lateinamerika

Mit eigenen formvollendeten Arrangements populärer Gitarrenmusik aus Irland, Italien, Spanien und Lateinamerika zaubert Legnani Heiterkeit und Melancholie auf das Podium, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert. „Roberto Legnanis präzises Spiel ist von höchster eleganter Meisterschaft. Er ist der Meister des sauberen Tons, einer seltenen Technik unter Gitarristen. Mit gewaltigen Klang- und Farbnuancen lässt er eine eindringliche Atmosphäre entstehen.“

Foyer und Ausschank sind ab 18.30 Uhr geöffnet. Eintritt: 20 Euro, ermäßigt 16 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre frei. VVK: Bürgerverein Hof Jünger (sonntags 11 bis 13 Uhr); Humboldt-Buchhandlungen.