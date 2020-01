Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Immer mehr Polizeibehörden setzen auf Bodycams

Die Bodycams besitzen eine hohe Auflösung und können zwölf Stunden lang filmen und 64 Gigabyte Bildmaterial speichern. Normalerweise läuft die Kamera aber nicht die ganze Zeit durch.

Nicht nur die Polizeibeamten aus Bottrop und im Kreis Recklinghausen tragen mittlerweile Bodycams an der Uniform. In immer mehr Polizeibehörden im Ruhrgebiet wie in Essen, Mülheim, Duisburg und Dortmund gehört die kleine Kamera längst zur Standardausstattung für die Beamten.