Ideenwerkstatt in der Alten Börse

Das Projekt „Ruhrgebiet besser machen“ findet in Bottrop noch an drei Terminen statt: Montag, 17. Februar, im Restaurant Kali Orexi (Horster Straße 179), Dienstag, 18. Februar, in der Rathausschänke (Kirchhellener Straße 21) und in der Gaststätte Heintze, Donnerstag, 5. März, (Knappenstraße 27). Alle Termine beginnen um 19 Uhr.

Anmeldung und mitmachen unter www.ruhrgebietbessermachen.de. Neue Ideen können auf der Online-Plattform bis zum 10. April abgegeben werden. Die Ideenwerkstatt, bei der die zentralen Vorschläge aller Bottroper Termine mit Experten inhaltlich vertieft werden, findet am Mittwoch, 25. März, in der Alten Börse (Kirchhellener Straße 10) in Bottrop statt.