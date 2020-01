Bottrop / Mülheim. Die Qual der Wahl: Interessierte können sich einen Überblick über das Studienangebot der HRW in Bottrop und Mülheim verschaffen.

Hochschule bietet Einsteigern eine Woche der Orientierung

Die Hochschulen bieten landesweit an rund 50 Standorten etwa 2000 Studiengänge an. Da ist so mancher Schulabgänger schnell überfordert. Die Orientierungswochen sollen die Entscheidung leichter machen. Auch die Hochschule Ruhr West in Bottrop und Mülheim nimmt daran teil. Vom 13. bis 17. Januar können sich Interessierte über ein Studium an der HRW informieren.

Alle Institute beteiligen sich

Was kann ich studieren? Was muss ich können, was lerne ich? Auf diese und weitere Fragen gibt die Woche der Studienorientierung an den beiden Standorten Bottrop und Mülheim Antworten. Alle sieben Institute der HRW beteiligen sich am Programm. Sie geben Einblicke in den Studienalltag. Sie bieten Veranstaltungen an und machen Beratungsangebote rund um ein Studium und die eigene Studienwahl, ein Duales Studium sowie Auslandsaufenthalte. Es kann an Campus-Führungen und Laborbesuchen teilgenommen werden. Studierende, wissenschaftliche Beschäftigte und Professoren bieten sich als Gesprächspartner an.

Am Standort Bottrop findet der Info-Tag am Donnerstag, 16. Januar, statt. An diesem Tag öffnet die Hochschule Ruhr West viele Türen zu Hörsälen und Laboren. An den Ständen auf dem „Markt der Möglichkeiten“ wird über den Hochschulalltag, das Studienangebot, die Studienfinanzierung und Perspektiven nach dem Studienabschluss informiert.

Wer unsicher ist, wie es nach der Schule weitergeht, kann sich an die HRW-Talentscouts wenden. Die Institute Informatik und Energiesysteme und Energiewirtschaft stellen ihre Studiengänge vor und bieten Führungen durch die Labore an. Das Programm mit allen Details ist auf der HRW-Website unter www.hochschule-ruhr-west.de zu finden. Für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Für Schülerinnen und Schüler werden Teilnahmebestätigungen ausgestellt.

1000 Neulinge im Wintersemester

An der HRW stiegen zuletzt mehr als 1000 neue Studierende ins Wintersemester ein. Ihnen hatten zuvor Veranstaltungen wie der Tag der offenen Hochschule im Juni, „mint4u“, die Herbstferienakademie oder auch die „Woche der Studienorientierung“ zu Jahresbeginn die Entscheidung erleichtert.

Die „Wochen der Studienorientierung“ sind eine gemeinsame Initiative des Wissenschaftsministeriums, des Schulministeriums, der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit und der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen.