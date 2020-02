Verbrauchern als dem schwächeren Marktpartner zu mehr Macht zu verhelfen – das war das erklärte Ziel, als 1958 die Verbraucherzentrale NRW als Landesarbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände gegründet wurde. Bis auch eine Beratungsstelle in Bottrop eröffnete, vergingen noch 22 Jahre: Im Oktober 1980 nahm Mechthild Clever als erste (und damals einzige) Beraterin ihre Arbeit auf, damals noch in Räumen an der Schützenstraße. Zum 40. Geburtstag ist nun eine Feier geplant – und ein Quiz.

Hilfe zur Selbsthilfe

„In den 1960er und 1970er Jahren ging es in den Beratungen viel um die Themen Familie, Haushalt, auch schon um Kaffeefahrten“, erzählt Claudia Berger, die heute die Bottroper Verbraucherberatung leitet. Als Mechthild Clever 1980 in Bottrop antrat, teilte sie mit, dass sie ihre Arbeit als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden wissen wollte. Sie kündigte damals Veranstaltungen zur Energie- und Ernährungsberatung an. „Die Themen, die heute aktuell sind, haben wir schon immer auf dem Tapet“, so Berger. „Wir sind immer schon für nachhaltigen Konsum gewesen, fürs Ressourcen schonen, Energiesparen.“ Auch die Schuldenberatung gehörte schnell zum Portfolio.

Zudem erhielt die Verbraucherzentrale 1980 die Befugnis zur außergerichtlichen Rechtsberatung. „In Bottrop haben wir damit schon angefangen“, berichtet die Verbraucherschützerin, die selbst seit 2003 hier im Einsatz ist.

Drei Umzüge seit 1980

In den vergangenen 40 Jahren hat es drei Umzüge gegeben: Von der Schützenstraße zunächst an die Horster Straße 34, dann ins Rathaus, 2016 schließlich ins neu gebaute „Haus der Beratung“ an der Horster Straße 6, direkt gegenüber vom Busbahnhof. „Hier bleiben wir“, stellt Claudia Berger fest. Was es heute nicht mehr gibt, ist die Infothek mit Ordnern „mit Unterlagen zu all unseren Themen, einer Sammlung unabhängiger Zeitschriften“. Also etwa von Stiftung Warentest. Die Unterlagen wurden gegen eine kleine Gebühr zur Einsicht bereit gestellt. „Das haben wir schon knapp zehn Jahre nicht mehr“, sagt Claudia Berger. Auch wegen fehlender Nachfrage: „Die Artikel bekommt man heute online und hat damit ein gutes Angebot.“

Gesamtes Beratungsspektrum abgedeckt

Dafür ist inhaltlich mit dem neuen Standort an der Horster Straße einiges dazu gekommen, wie etwa die Themenbereiche Altersvorsorge, Geldanlage, Baufinanzierung, Energiearmut. „Wir decken das gesamte Spektrum der Beratungsangebote der Verbraucherzentrale ab“, betont Claudia Berger, „das ist für eine kleine Beratungsstelle wie uns schon ordentlich.“

Seit 2010 sind in Bottrop zwei Planstellen verortet, die sich aktuell vier Beraterinnen teilen. Daneben kommen Experten für Spezialberatungen ins Haus. Zum Team gehört auch eine Bürokraft. „Wir waren immer schon sehr gut frequentiert“, sagt Berger mit Blick auf die Rat suchenden Verbraucher. Im Jahresbericht von 1985 stand zum Beispiel eine Zahl von 11.000 Bürgern. Aktuell hätten die Berater zwischen 8000 und 10.000 Kontakte, plus Veranstaltungskontakte. „Wir machen auch viele Vorträge, sind auf Stadtfesten und bei Stadtteilkonferenzen dabei.“ Das absolute Nachfrage-Hoch habe das Team zu Zeiten von Internet-Abzocke und untergeschobenen Online-Verträgen erlebt – „bis der Gesetzgeber die so genannte Button-Lösung geschaffen hat“, zum Schutz gegen Kostenfallen im Internet.

Quiz zum runden Geburtstag

Zum 40-Jährigen veranstaltet die Verbraucherzentrale ein Quiz, bei dem drei Mal eine einstündige Versicherungsberatung mit Astrid Schenk zu gewinnen ist. Wer mitmachen möchte: In der Verbraucherzentrale Bottrop an der Horster Straße 6 (gegenüber vom ZOB) liegen Quiz-Karten zum Mitmachen bereit. Abgabeschluss ist der 7. März. Die Gewinner werden dann bei der Feier am 13. März in der Beratungsstelle ausgelost.