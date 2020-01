Bottrop. Hermann Beckfeld setzt seine Talk-Reihe im Hürter fort. Gäste: Irmgard Bobrzik, Rettungssanitäter Damian Frank und „Padre“ Norbert Nikolai.

Hermanns Heimspiel mit mutigen Menschen aus dem Revier

Mutige Menschen aus dem Revier hat der Journalist Hermann Beckfeld am Montag, 27. Januar in der Kultkneipe Hürter zu Gast. Und: Dieser Ausgabe der Talk-Reihe „Hermanns Heimspiel“ ist ausnahmsweise sogar gänzlich fußballfrei.

Gastgeber beim Talk: der Bottroper Journalist Hermann Beckfeld. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Zu den Gästen gehört Damian Frank, gebürtiger Bottroper und Rettungssanitäter der Feuerwehr in Oberhausen, der im Sommer einem Tennisspieler das Leben rettet. Sein Vereinskamerad war auf dem Platz plötzlich zusammengebrochen. Damian Frank reagierte blitzschnell, setzte erfolgreich den Defibrillator ein. Die Frau in der Runde muss man in Bottrop nicht vorstellen. Irmgard Bobrzik, langjährige DKP-Ratsvertreterin und ehrenamtliche Renten-Beraterin, wird bei „Hermanns Heimspiel“ vom Kampf der Bottroper Frauen erzählen, als Krups vor Jahrzehnten das Werk in Bottrop schloss. Die heute 79-Jährige schlug damals eine gehörige Abfindung ab und setzte sich vielmehr resolut für die Rechte ihrer Kolleginnen ein.

„Padre Norberto“ kommt direkt aus Peru

Dritter im Bunde ist Norbert Nikolai. Geboren in Bochum, kommt er direkt aus Peru. Im zweitgrößten Gefängnis der Welt am Rande von Lima engagiert sich „Padre Norberto“, wie er dort genannt wird, als Seelsorger. 10.000 Männer sind in diesem Riesenknast inhaftiert, darunter Mörder, Drogenabhängige und Peruaner, die noch gar nicht verurteilt worden sind.

Hermann Beckfeld schreibt in Zeitungen seit sieben Jahren offene Briefe an Prominente und Menschen, die Ungewöhnliches leisten, so auch an seine drei Gäste. Bei seinen „Heimspielen“ waren bereits Rudi Assauer, Cali Calmund und Bayerns Co-Trainer Hermann Gerland zu Gast. Wie gewohnt dürfen sich die Besucher auch auf Musik (Benedikt Meuers an der Trompete), eine Auktion für den guten Zweck und einige Überraschungen freuen.

Montag, 27. Januar , 19.30 Uhr, Gladbecker Straße 19a. Karten zu 15 Euro, inklusive einer Portion mit hausgemachtem Kartoffelsalat und Würstchen, gibt es bei Hürter an der Theke.