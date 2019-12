Grafenwälder ackern für Rolli-Rockers und PuBiMa-Kinder

Es duftet aus der Küche des Pfarrheims Grafenwald. Im Saal nebenan wird gerade um- und aufgebaut. Die 100-Stunden-Aktion der Jugend Grafenwald hat begonnen. Die ersten Brote sind am Freitagmittag ebenso gebacken, wie dunkle Schoko-Muffins. Friederike Peters rührt schon mal den Teig für bergeweise Waffeln, die ab dem Nachmittag verdrückt werden wollen. Sie gehört zum vielköpfigen Bistro- und Kreativ-Team, das mit für das leibliche Wohl bei dieser 100-Stunden-Aktion sorgen wird.

Grafenwälder Aktion hat sich über die ganze Stadt ausgebreitet

In der Daimlerstraße in Alt-Bottrop ist die Taskforce der Dienstleistungs-AG um Matthias Löns derweil in Aktion. Sie entrümpeln auf Bitten der Angehörigen das Haus einer kürzlich verstorbenen älteren Dame - ebenfalls für den guten Zweck der 100-Stunden-Aktion, die die Jugend Grafenwald vor über 40 Jahren ins leben gerufen hat und die seitdem alle zwei Jahre immer für einen guten Zweck stattfindet. „Mittlerweile haben wir Helfer und Mitstreiterinnen und Mitstreiter nicht nur aus ganz Kirchhellen, sondern auch aus Alt-Bottrop“, sagt Nina Hasebrink.

Die Dienstleistungs-AG der 100-Stunden-Aktion im Einsatz: Jugendliche entrümpeln ein Haus an der Bottroper Daimlerstraße für den guten Zweck. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Mit Matthias Löns hat sie in diesem Jahr erstmals die Organisation der Aktion übernommen. Auch sie wohnt inzwischen nicht mehr in Kirchhellen, sondern ist nach Alt-Bottrop gezogen. In diesem Jahr geht der Erlös der Läufer des Spendenlaufs und aller anderen Aktivitäten an den Förderverein „PuBiMa“ des Kindergartens von St. Cyriakus in der Stadtmitte und die Mülheimer „Rolli-Rockers-Sprösslinge“, ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sozial schwachen, erkrankten und behinderten Kindern in der Region zu helfen und zu unterstützen.

Erste Aktion für den Kreuzweg der Kirche

Die erste 100-Stunden-Aktion 1978 fand übrigens zu Gunsten der damals noch neuen Grafenwälder Kirche „Heilige Familie“ statt. Damals hatten 18 Jugendliche gestrickt, Carrera-Bahn gefahren oder Tischtennis für den guten Zweck gespielt. Der bestand damals in der Anschaffung eines neuen Kreuzwegs - und es kamen etwas über 1000 DM zusammen. Das hat sich im Laufe der Jahre geändert. „Heute gehören etwas mehr als 50 Leute zu den Aktionsteams“, sagt Nina Hasebrink. Und der Erlös gehe zumeist an einen sozialen Zweck. Bei der letzten Aktion kamen etwas über 20.000 Euro für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe zusammen.

Es gehe aber nicht um immer neue Rekorde oder eine Leistungsschau der Akteure, so Nina Hasebrink. Es sei immer auch eine Frage des Zusammenhaltes, des gemeinsamen Einsatzes für eine Sache, die hier aus der Jugend Grafenwald kommt. Konfession oder Religion spielten da eigentlich keine Rolle mehr. Und dass die Aktion inzwischen auf ganz Bottrop und zum Teil darüber hinaus ausstrahle, spreche für eine breite Ausrichtung.

Patronatsfest am Sonntag

Am Sonntag, 29. Dezember, feiert die Gemeinde das Patronatsfest der Heiligen Familie mit einer Messe um 9.30 Uhr in der Kirche. Vorher und nachher (7 bis 11 Uhr) gibt es wie an allen Tagen bis zum 30. Dezember das traditionelle Frühstücksangebot der Bistro-AG im Pfarrheim. Am 31. Dezember wird das Frühstück durch einen Brunch von 9 bis 11 Uhr ersetzt.

Das endgültige Ergebnis der 100-Stunden-Aktion wird wie schon in den vergangenen Jahren beim Neujahrsempfang am 19. Januar in Feldhausen bekannt gegeben.

So geht es weiter

Am heutigen Samstag beginnt um 19 Uhr das „Escape Dinner“ im Pfarrsaal und um 21 Uhr im Jugendraum der Spieleabend mit Cocktails. Am morgigen Sonntag beginnt um 20.30 Uhr ein „Beerpongabend“, am Montag zur gleichen Zeit ein Bunter Abend.

Am Silvestertag gegen 12 Uhr beginnt das Ende der 100-Stunden-Aktion mit dem Empfang der Läufer ebenfalls am Pfarrheim von Grafenwald. Infos zu allen weiteren Aktionen und Themennachmittagen oder -abenden gibt es auf www.grafenwald.de.