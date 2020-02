Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freier Eintritt in den Sommerferien

Auch in diesem Jahr haben Schülerinnen und Schüler sowie Kita-Kinder aus Bottrop in den Sommerferien freien Eintritt im Stenkhoffbad. In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Betriebsausschuss des Sport- und Bäderbetriebs auf Antrag der SPD den freien Eintritt erneut beschlossen.

Rüdiger Lehr, der für die größte Ratsfraktion, die SPD, im Ausschuss sitzt, äußert sich dazu. Er betont die Bedeutung des Stenkhoffbades und die Überlegungen, das Bad attraktiver zu gestalten. „Ein wichtiger Baustein in dem Zusammenhang ist eben auch der freie Eintritt in den Sommerferien.“ Das sei eine gute Geschichte, die sich in den letzten Jahren bewährt habe. Es sei aber auch klar, dass sich der Ausschuss demnächst mit einem möglichen Umbau befasse.