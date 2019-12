Zu einem Kellerbrand an der Neustraße wurde die Feuerwehr Bottrop am Mittwochabend gerufen.

Kellerbrand Feuerwehr Bottrop bringt Frau über Drehleiter in Sicherheit

Bottrop. Durch einen Kellerbrand in Bottrop-Mitte war das Treppenhaus so verraucht, dass einer Frau der Fluchtweg abgeschnitten war. Gasflasche im Keller.

Die Bottroper Feuerwehr ist am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Neustraße in der Innenstadt ausgerückt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einem Feuer gekommen war.

Der Rauch im Treppenraum führte dazu, dass einer Frau im ersten Obergeschoss der Fluchtweg abgeschnitten war. Per Drehleiter brachten die Einsatzkräfte sie in Sicherheit. Bis auf einen Schrecken in den Knochen blieb die Frau unverletzt.

Kraftstoffe und eine Gasflasche waren im Keller gelagert

Parallel zur Rettung der Frau versuchte ein Trupp, im völlig verrauchten Keller den Brandherd zu lokalisieren. In einem Kellerraum war es zu einem Feuer gekommen. Erschwerend kam hinzu, dass im Keller Kraftstoffe und eine Gasflasche gelagert waren, berichtet die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und brachten die Gasflasche in Sicherheit. Der Keller wurde mit einem Lüftungsgerät vom Brandrauch befreit. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüftung des Gebäudes konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen.

Die Feuerwehr Bottrop war mit 25 Einsatzkräften der Feuerwache 1 und der Ortswehr Altstadt bis etwa 22.15 Uhr im Einsatz.