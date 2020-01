Bottrop. Eine Verdacht hatten die Ermittler sofort. Inzwischen wissen sie: Das Feuer Neujahr in einer Garage an der Kampstraße war Brandstiftung.

Feuer zu Neujahr in Bottroper Garage war Brandstiftung

Wenn’s am Neujahrstag brennt, schauen die Brandermittler ganz genau hin. Auch bei dem Feuer am Mittwoch bei einem Garagenbrand an der Kampstraße. Inzwischen wissen sie, dass ihr Verdacht richtig war: Die Ursache war Brandstiftung. „Das Feuer ist entstanden, weil jemand Feuerwerk in de Garage geworfen hat“, sagt ein Polizeisprecher.

Der Brand war am Neujahrstag gegen 14.15 Uhr entdeckt worden. Sowohl die Garage als auch ein dort abgestellter VW Up wären durch das Feuer erheblich beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.