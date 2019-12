Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fachbereich plant selber

Der Fachbereich Umwelt und Grün plant die Erneuerung des Spielplatzes im Stadtgarten in Eigenregie. Zudem arbeiten die städtischen Beschäftigten derzeit auch an der Erneuerung des Spielplatzes an der ehemaligen Jugendherberge Bischofssondern.

Gleichzeitig sind die Planer auch damit befasst, den Spielplatz im Volkspark Batenbrock neu zu planen, gleiches gilt für die Fläche im Welheimer Park. Entsprechend ist auch die Vorlaufzeit bei den Planungen.