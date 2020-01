Info Erinnerungen an alte Schulen gesucht

Für die geplante Ausstellung im Heimathaus sucht der Heimatverein Erinnerungsstücke an die Schulen im Dorf, besonders an die Hauptschule. Das können Fotos, Bilder oder Postkarten von Schulgebäuden sein, sagt Vereinsvorsitzender Peter Pawliczek, aber auch Einschulungs- und Entlassfotos sowie Bilder von Schulausflügen. Kontakt zum Heimatverein per Mail: info@heimatverein-kirchhellen.de. Telefonkontakt zu Peter Pawliczek: (02045) 2215