Erinnerung an Hermann Hölter

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erinnerung an Hermann Hölter

Hermann Hölter war Lehrer der ersten Stunden an der Janusz-Korczak-Gesamtschule. Er hat Bottrops erste Gesamtschule mit aufgebaut und sich außerdem in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) engagiert, zeitweise auch als Vorsitzender in Bottrop.

Theresia Hill: „Er hat sich zeitlebens eingesetzt gegen Ausgrenzung und Rassismus.“ Nach seinem Tod 1995 haben Weggefährten aus der GEW aber auch ehemalige Kollegen den Verein gegründet und den Preis ins Leben gerufen, um Engagement in Hölters Sinne zu belohnen.

Über die Vergabe des Preises entscheidet eine siebenköpfige Jury. Der Vorstand des Vereins ist nicht Mitglied dieser Jury.