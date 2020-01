Bottrop: Eisenberg lädt ein zur nächsten Comedy im Saal

Der Bottroper Kabarettist Benjamin Eisenberg präsentiert im Februar eine neue Show aus seiner Reihe „Comedy im Saal“. Sie kommt wieder mit einer humorvollen Spannweite daher, die von politischer Satire bis zu totalem Blödsinn reicht.

Die WDR 2-Größe René Steinberg lässt sich mal wieder im Saal blicken und hat ein neues Programm dabei. Foto: Olli Haas

Allein René Steinberg deckt ein breites Spektrum ab. Die WDR 2-Größe lässt sich mal wieder im Saal blicken und hat ein neues Programm dabei: „Freuwillige vor!“ Gemäß seinem Motto „Gemeinsinn, statt gemein sein“ erlebt das Publikum, wie man sich mit Humor gegen all die Beklopptheiten unserer Zeit wappnet. Gute, handgemachte, feine bis krachende Comedy, die unsere Zeit einordnet, um sich zu wehren und etwas zu ändern.

Humor als Waffe gegen die Widrigkeiten des Lebens

Der gelernte Literaturwissenschaftler Steinberg ist sich sicher: Humor ist ein Wutdrucksenker! Eine Waffe gegen die Widrigkeiten des heutigen(oder modernen) Lebens. Und vor allem etwas, das Menschen zusammenbringt und verbindet. Der Garant der guten Laune nimmt seine Zuschauer mit in ein Trainingscamp der nachhaltigen Art, in dem es unter anderem um Homer, Goethe, WhatsApp, Netflix, Heimat und pubertierende Monster geht – interaktiv, spontan, aberwitzig und lehrreich. Das Motto lautet: „Make Humor great again“ – reflektiert, fröhlich und vor allem mit Herz.

„Steinberg hält dem Publikum den Spiegel vor – und guckt vorher selber rein. Er tut das auf eine so liebenswert-freundliche Art, dass niemand verletzt wird, er aber immer genau den (Lach-)Nerv trifft“, hatte diese Zeitung kürzlich formuliert.

Einer schrägsten Typen der Comedy-Szene

Kristian Kokol tritt mit seinem neuesten Programm „Wicked“ in Bottrop auf. Foto: Kokol

Kristian Kokol ist ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt, sondern bekannt durch Sendungen wie Nightwash, der 1Live-Hörsaalcomedy, 1Live-Freak (Radio) oder dem Quatsch Comedy Club. Kokol gehört zu den schrägsten Typen der Comedy-Szene. Sein Nonsens-Humor erinnert zum Teil an Helge Schneider. Keiner hat die Grenzen zwischen Comedy und Kabarett so erfolgreich gesprengt wie er. So ist er salonreif genug für das Feuilleton (WDR Prix Pantheon Preisträger) und laut genug für den Klatsch des Mainstreams (TV Total – PRO7).

Kristian Kokol (Hipster) sagt zum Thema Rettung der Welt: „Wer da mitmachen möchte, muss unkonventionell und quer denken können. Ich hab Ideen.“ Sein neuester Beitrag zum Thema ist sein Programm „Wicked“, dessen Titel ein dehnbarer Begriff ist. „Cool“ und „geil“ sind gleichbedeutend mit „Wicked“, es kann aber genau so gut für etwas Böses oder Übles stehen. So zeigt das Ausnahmetalent in seinem Programm eine ganz eigene Sicht der Welt und ist dabei stets jenseits von Gut und Böse. Sehr unkonventionell und schräg. Ein Querdenker, der Lösungen für Probleme nennt, wir noch gar nicht kennen.

ViB-Gast (Very important Bottroper) ist Ruhrpott-Punklegende und Organisator des Ruhrpott-Rodeos Alex Schwers. Unterstützt werden der Moderator und seine Gäste wie immer von der Bottroper Late-Night-Band „The Pottboys“: Many Miketta (Bass), Roland Miosga (Piano) und Jens Otto (Drums).