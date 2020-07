Ein Kino und ein Hotel ziehen ins Bottroper Hansa Center ein

Bottrop. Vertreter der Fakt AG und der Stadt Bottrop wollen Montag Details zu neuen Mietern vorstellen. Ein Kino und ein Hotel ziehen ins Einkaufszentrum.

Ein Hotel und ein Kino ziehen ins Bottroper Hansa Center ein. Die jeweiligen Betreiber haben mit dem Eigentümer des Einkaufszentrums, der Essener Fakt AG, einen entsprechenden Mietvertrag ausgehandelt.

Am Montag wollen Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der Fakt AG sowie Oberbürgermeister Bernd Tischler und Vertreter des Ausschusses für Wirtschaftsförderung weiter Details dieser Entwicklung öffentlich vorstellen.

Im Dezember 2019 hat die Fakt AG das Bottroper Einkaufszentrum übernommen

Im Dezember vergangenen Jahres hatte die Fakt AG das schon lange leerstehende Einkaufszentrum in der Innenstadt übernommen. Damals kündigte das Unternehmen an, gut 25 Millionen in die Revitalisierung des Zentrums investieren zu wollen. Schon damals brachte Hubert Schulte Kemper auch ein Hotel und einen Kino-Saal im Hansacenter ins Gespräch. Dieser könne dann in Kombination mit dem Hotel auch als Konferenzsaal genutzt werden.

Zuletzt hat die Politik einen Beitrag geleistet und den Innenstadtbereich als Sanierungsgebiet ausgewiesen. Durch die Ausweisung eines Sanierungsgebietes will die Stadt die Modernisierung voranbringen. Denn das bringt ihr für den City-Umbau Fördergelder sowie den Bauherren Steuervorteile ein. Externe Fachleute sollen den Vorgang begleiten und die Verwaltung beraten, denn so etwas ist in Bottrop zuvor noch nicht gemacht worden.