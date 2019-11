Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Reihe wird 2020 fortgesetzt

Die WAZ in Bottrop lädt seit zehn Jahren zu ihren Medizinforen ins Knappschaftskrankenhaus und ins Marienhospital ein. Mit dem 40. Forum am Donnerstagabend endete die Reihe in diesem Jahr. Sie wird 2020 fortgesetzt.

Die WAZ-Medizinforen gelten als bürgerliche Abendkongresse. Die Referenten verfassen ihre Vorträge in einer verständlichen Sprache und stellen ihre Themen in der Regel mit anschaulichem Bildmaterial vor. Häufig werden kleine Filme und Fotos eingeblendet, die im OP entstanden sind.

Die Medizinforen werden kostenlos angeboten, allerdings ist die Anzahl der Plätze begrenzt und eine Anmeldung zuvor erforderlich.