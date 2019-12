Bottrop Neuer Studiengang E-Commerce

Prof. Dr. Sarah Hosell ist Studiengangleiterin „E-Comerce“, einem neuen Studiengang in Deutschland, und gehört zum Fachbereich Informatik der HRW am Standort Mülheim. Die offene Vortragsreihe „Studium Generale“ an der HRW steht für allgemeine und universale Bildung in der Öffentlichkeit.

Die nächsten Vorträge sind am 22. Januar am Campus Bottrop zum Thema Energiewende. Am 11. März geht es am Campus Mülheim um Solarstrom und am 22. April um den Klimawandel.