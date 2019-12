Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Kreuz bleibt

Am 20. Januar dieses Jahres wurde in St. Elisabeth der letzte Gottesdienst gefeiert. Danach wurde die Kirche ausgeräumt. Einige Sachen fanden in Bottroper Kirchen eine neue Heimat, 16 Kirchenbänke dagegen stehen künftig in einer französischen Kirche in Villeneuve la Dondagre, etwa 130 Kilometer südlich von Paris.

Auch die Orgel musste nicht verschrottet werden, sondern hat einen neuen Bestimmungsort gefunden. Sie erklingt nun in einer katholischen Gemeinde in Rumänien. Das Kreuz dagegen bleibt in der Kirche, die künftig als Begegnungsstätte fungieren soll. Dasselbe gilt für die verbliebenen Bänke.