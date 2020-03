Bottrop. Das Team vom Stadtteilbüro Bottrop-Batenbrock unterstützt Familien via Facebook mit Bastel-Tipps, einfachen Rezepten und überraschenden Ideen.

Die Zeit in den eigenen vier Wänden kann für Familien lang werden – wenn man wegen der Corona-Pandemie so gut wie nicht raus kann und sorgenvolle Gedanken die Stimmung drücken. Wie gut, wenn es dann jemanden gibt, der kleine und größere Tipps zur gemeinsamen, kreativen Beschäftigung parat hat – wie das Team des Stadtteilbüros Batenbrock.

Auf der eigenen Facebook-Seite "Stadtteilbüro Batenbrock" veröffentlichen Barbara Josfeld und ihre Kolleginnen unter dem Motto „Wir bleiben zu Hause“ die unterschiedlichsten Tipps für Familien per Fotos und Videoanleitungen. Wie das Anfertigen von kunstvollen Papierblumen aus alten Buchseiten, das Basteln eines Papierfliegers oder auch eines Papp-Schuhs zum Schleife-Üben für jüngere Kinder, das Anrühren eines Quark-Öl-Teigs mit Äpfeln oder das Rezept für amerikanische Pfannkuchen. Recht neu hinzu gekommen ist die Nähanleitung für einen Mundschutz.

Bottroper Familien sind zum Mitmachen aufgefordert

Manchmal sind es einfach kleine Anregungen, die gleich zum Mitmachen auffordern: die Suche nach interessanten Schatten in der sonnendurchfluteten Wohnung etwa. Und die Frage, was man beim Blick aus dem Fenster oder auf dem kurzen Weg zum Mülleimer alles entdecken kann.

Man spürt: Da stecken ganz schön viele Gedanken und kreative Arbeit dahinter. „Wir sind für Kinder, Jugendliche und ihre Familien zuständig“, sagt Barbara Josfeld. „Und die Familien möchten wir weiterhin unterstützen.“ Denn in den Familien gebe es gerade Druck, Stress, Sorgen, Ängste, vielleicht Überforderung. „Die bedrückende Stimmung wird immer stärker“, glaubt Josfeld. „Wir möchten etwas dagegen setzen. Wenn man in dieser Krise durchhalten will, braucht man positive Impulse und Ideen.“

Die persönliche Ebene soll erhalten bleiben

Rübergebracht auf einer möglichst persönlichen Ebene. Das Team möchte mit den Batenbrockern – und allen anderen inspirierten Bottropern – via Facebook in Kontakt bleiben, das positive Gefühl aus manch persönlicher Begegnung im Stadtteilbüro wach halten. Die Menschen sollen sich gerne einbringen, zum Beispiel eigene Bastel-Ergebnisse fotografieren oder filmen und auf der Seite veröffentlichen.

Aus allen gezeigten Ideen gegen Langeweile soll am Ende ein Buch entstehen. Nicht das einzige Druckwerk, an dem die Freunde der Stadtteilbüro-Facebookgruppe mitwirken können. Das Team der Lebendigen Bibliothek wollte eigentlich beim Mitmachfest im Batenbrock-Park die Lieblingsrezepte der Besucher für ein Kochbuch von Batenbrockern für Batenbrocker einsammeln. Das Fest fällt nun weg – die Aktion aber nicht. „Über uns sollen nun die Rezepte zusammengetragen werden“, sagt Barbara Josfeld. Sie wagt schon die Prognose: „Es wird ein sehr internationales Kochbuch werden.“

Batenbrocker Stadtteilteam berät telefonisch weiter

Weitere Aktionen und Impulse könnten noch dazu kommen. „Die Katholische Familienbildungsstätte überlegt auch, bei uns mitzumachen, um Familien zu erreichen.“ Alle gemeinsam wollen sie Eltern und Kinder in ihren jeweiligen häuslichen Umgebungen auf positive Gedanken bringen. „Damit sie ihren Blick weiten, einmal weg von ihren Sorgen und Ängsten.“

Wer indes eine Beratung benötigt, kann das Team des Stadtteilbüros Batenbrock auch telefonisch erreichen: Barbara Josfeld unter 0176 301 734 88, Magdalena Schültingkemper unter 0176 301 734 87.