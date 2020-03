Eine Probe in einem Abstrichröhrchen: Das Institut für Virologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf betreibt ein Labor in dem Proben auf Corona getestet werden. (Symbolbild)

Corona-Virus Corona-Virus: Erster Verdachtsfall in Bottrop bestätigt

Bottrop. In Bottrop ist jetzt der erste Corona-Fall aufgetreten. Ein Mann hat sich infiziert. Alle seine Kontaktpersonen werden jetzt schnell informiert.

In Bottrop gibt es jetzt die erste Infektion mit dem Corona-Virus. Das teilte die Stadtverwaltung soeben mit. Demnach hat sich ein Mann infiziert. Bisher meldete die Bezirksregierung Münster außerdem sieben Verdachtsfälle in Bottrop.

Von diesen Corona-Verdachtsfällen in Bottrop habe sich nun ein erster bestätigt, teilt die Stadt Bottrop mit. Nach Abstrich und Untersuchung habe sich die Testung auf die Ansteckung mit dem Corona-Virus bei einem Mann als positiv erwiesen. Dieser Mann war mit einem Infizierten in direktem Kontakt gekommen und befand sich deshalb schon in häuslicher Quarantäne, heißt es.

Gesundheitsamt informiert und berät Kontaktpersonen

Alle vom Robert-Koch-Institut vorgegebenen Handlungsnotwendigkeiten sind vom Bottroper Gesundheitsamt eingeleitet. Die Kontaktpersonen des infizierten Mannes sind identifiziert, betonte ein Stadtsprecher. Sie alle werden von Mitarbeitern des Bottroper Gesundheitsamtes so schnell wie möglich informiert. Die Kontaktpersonen werden außerdem beraten und zu häuslicher Quarantäne aufgefordert.