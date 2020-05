Corona: Bottroper Gambia-Verein bittet um Spenden für Masken

Bottrop. Kindergartenleiter in Gambia verteilt Mundschutz an Kinder und Angestellte des Kinderdorfes und deren Familien. Jeder Euro hilft.

Der Vorsitzende des Vereins „Kinderdorf Bottrop in Gambia“ ruft zu einer Spendenaktion für Schutzmasken auf. „Gambia braucht dringend Schutzmasken. Das kleine Land an der westafrikanischen Küste benötigt dringend Unterstützung. Ansonsten droht eine Katastrophe", bittet Wolfgang Gerrits um Hilfe. Deshalb sammelt der Bottroper Verein Spenden, die er zweckgebunden für die Anfertigung von Masken für das Kinderdorf weitergeben wird. „Jeder Euro zählt. Die Herstellung einer Maske in Gambia kostet etwa so viel. Machen Sie mit! Helfen Sie den Menschen!“, bittet Gerrits.

Gambia schotte sich seit Wochen ab. Die Angst vor einer Verbreitung des Corona-Virus sei groß. An die Ausgangssperre hielten sich jedoch die wenigsten. Letztendlich sei ein Lockdown in Gambia eine Entscheidung zwischen etwas zu essen haben oder nicht. In den engen Gassen der Märkte seien Abstandsregeln beim besten Willen nicht einzuhalten. Es wimmele vor Menschen. Einen Mund- und Nasenschutz tragen nur wenige, weil sich die meisten das nicht leisten können. Viele haben ihren Job verloren und stehen ohne Einkommen da.

Die Spenden kommen zu 100 Prozent an

„Ihre Hilfe kommt zu 100 Prozent an“, verspricht Gerrits. Der Kindergartenleiter werde die Masken in Gambia nähen lassen und sie an die Kinder und Angestellten des Kinderdorfes sowie deren Familien verteilen. Der Kindergarten selbst sei in der Corona-Krise geschlossen. Die knapp 300 Kinder bleiben bei ihren Familien. Die zwölf im Kinderdorf angestellten Erzieherinnen und Erzieher besuchten ihre Schützlinge zu Hause und überraschten sie mit Spielsachen, die Projektpaten im März als Geschenk mitgebracht hatten.

Das Kinderdorf-Gelände sei dennoch nicht verwaist. Die Mitarbeiter müssen das im Frühjahr gerodete Gelände neu gestalten, Wege und Beete anlegen sowie Sträucher pflanzen. Der große Spielplatz wird ausgebaut, Spielgeräte repariert. Den im April abgesagten Containertransport nach Gambia will der Verein im Herbst nachholen. Schulmöbel, Lernmaterial, Spielzeug, und Erste-Hilfe-Artikel warten darauf, zum Kinderdorf verschickt zu werden.

>>> Unter dem Stichwort „Masken“ können zweckgebundene Spenden auf das Konto des gemeinnützigen Vereins bei der Sparkasse Bottrop, IBAN: DE 46 4245 1220 0000 0083 83, eingezahlt werden. Auf Wunsch werden Spendenbescheinigungen ausgestellt.