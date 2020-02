Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerversammlung

Die Bürgerinitiative „Saubere Luft für alle“ lädt am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr zu einer Anwohnerversammlung in den Gemeindesaal der Paul-Gerhard-Kirche ein. Die Einladung richtet sich an alle Bürger der Stadt.

In dem „Gespräch unter Nachbarn“ an der Paul-Gerhard-Allee 7 wollen die Anwohner über die Luftbelastung im Bottroper Süden und mögliche Folgen des Abbrennen von Kokereigas über die Hochfackel sprechen. Auch die Belastung durch hohe Werte des Schadstoffes Benzo(a)pyren sollen zu Sprache kommen.