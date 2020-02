Brief an Münster

Die Bezirksregierung Münster hat die Aufsicht über die Kokerei Prosper in Bottrop. Anwohner und auch Ratsvertreter machten einmal mehr deutlich, dass sie Transparenz bei der Kontrolle vermissten. Ihr Vorwurf lautet: Die Ankündigungen der Behörde führten nicht zu den erhofften Ergebnissen.

Bürgermeister Klaus Strehl kündigte an, in einem Brief an die Bezirksregierung die Fragen der Bürger zur Luftbelastung und zum Schadstoffausstoß mitzuteilen. Er hofft, dass Vertreter aus Münster auch in der Sitzung des Bottroper Umweltausschusses im März Stellung nehmen.