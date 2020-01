Essen/Bottrop. Ein Bottroper (48) ist am Essener Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht worden. Der alkoholisierte Täter wurde noch im Bahnhof festgenommen.

Bottroper wird am Essener Hauptbahnhof mit Messer bedroht

Ein 48-jähriger Bottroper ist am Donnerstag am Essener Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht worden. Nach Angaben des 48-jährigen Deutschen soll ein 39-Jähriger auf ihn zugekommen sein, sich abfällig über seinen Migrationshintergrund geäußert und ein Küchenmesser gezogen haben. Dieses habe der Mann aus Essen ihm bedrohlich vor das Gesicht gehalten. Daraufhin versuchte der 48-Jährige den Angreifer zu beruhigen. Offensichtlich mit Erfolg, so die Bundespolizei: Der Essener verließ den Bahnhofsvorplatz und begab sich in den Hauptbahnhof, wo er das Küchenmesser in einen Mülleimer warf. Dort stellten es Bundespolizisten später sicher.

Im Personentunnel hielten Mitarbeiter der Bahnsicherheit den Tatverdächten fest. Diese waren auf das Geschehen aufmerksam geworden. Bundespolizisten nahmen den Essener mit zur Wache. Dort ergab ein Atemalkoholtest 1,8 Promille. Zur Motivation seines Handelns wollte er sich nicht äußern. Gegen den polizeibekannten 39-Jährigen leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Bedrohung ein.