Bottroper widmet sein Leben der Musik

„Ein Leben für die Musik“ - so könnte das Motto von Eberhard Bock lauten. Denn der Profi-Musiker, der später als Pädagoge den Musikbereich des alten Vestischen Gymnasiums aufbaut und auf dessen Initiative 1991 die Gründung des Fördervereins der Musikschule zurückgeht, ist ein ebenso vielseitig interessierter wie engagierter Bottroper. Zuletzt hat der Sänger und Cellist mit Konzertexamen anlässlich seines 80. Geburtstages einen nach ihm benannten Preis, den Eberhard-Bock-Ehrenpreis, ins Leben gerufen, der alle drei Jahre verleihen wird. Ende letzten Jahres hat sich das Trio Carina Schlaag, Deborah Oppermann und Moritz Beck von der Musikschule den Preis erspielt.

Carina Schlaag, Deborah Oppermann und Moritz Beck belegen in der Altersklasse 4 beim Instrumentalwettbewerb der Musikschule einen 1. Platz. Gleichzeitig sind sie Preisträger des Eberhard-Bock-Ehrenpreises, der zum zweiten Mal verliehen wurde. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Es sei immer sein Wunsch gewesen, im Beruf aber auch beim ehrenamtlichen Einsatz etwas Bleibendes zu schaffen, sagt der heute 83-Jährige. Dabei gehört die Musik, wie das gesprochene Wort, zu den „flüchtigen“ Äußerungen im Leben - es sei denn, sie wird konserviert. Was bleibt, ist neben Ausbildung und Förderung natürlich die „Hardware“, die Instrumente, für deren Beschaffung sich Eberhard Bock immer stark gemacht hat.

Schule musikalisch aufgerüstet

Sowohl an seiner früheren Schule, wo er den Bestand für das Schulorchester gleichsam von Null auf 100 steigert, als auch später der Musikschule. „Im Schul-Neubau an der Horster Straße, heute Janusz-Korczak-Gesamtschule, haben wir einen Steinway- und einen Bösendorfer-Flügel, ein Klavier, Celli, zehn Geigen, Holzblasinstrumente, Orff-Instrumente und sogar ein Cembalo bestellt - und bekommen“, erinnert sich der frühere Musiklehrer.

Bekannte Lehrer

Dass er einmal diese Laufbahn einschlagen würde, hat Bock nicht von Anfang an geplant. Sein Vater war lange Chefarzt am Marienhospital. Ein Medizinstudium hätte durchaus nahegelegen. „Aber mein Vater fragte einmal mit Blick auf die damals fast unmenschlichen Arbeitszeiten, er praktizierte ja zusätzlich noch zu Hause an der Randebrockstraße: Willst du dir das antun?“

So geht er an die Kölner Musikhochschule. Ein wichtiger Lehrer von Eberhard Bock ist dort der bekannte Cellist Siegfried Palm, später, bis 1976, Rektor der Hochschule, danach Generalintendant der Deutschen Oper Berlin. Und kein Geringerer als Karl-Heinz Stockhausen unterrichtet den ambitionierten Bottroper im Fach Elektronische Musik. In vielen auch bekannten Orchestern der Region gehört Bock zu den festen Aushilfscellisten. Und Dank seiner schönen Baritonstimme ist er immer wieder auch als Gesangssolist gefragt.

Eberhard Bock (r.) 1991 bei der Gründung des Fördervereins der Musikschule. Mit im Bild: Klemens Kreul (2.v.r.), damals Kulturdezernent) und der spätere Kulturamtsleiter Dieter Wollek (3.v.r.). Foto: Repro:Thomas Gödde

„Später wieder in Bottrop und nach dem Entschluss, doch als Lehrer zu arbeiten, kannte ich jede Kirche entweder als Sänger oder Cellist, bis auf St. Peter“, erinnert sich Eberhard Bock. Und: Es muss eine Musikschule in Bottrop geben. Dafür setzt sich der Pädagoge und Musiker mit anderen Weitsichtigen vehement ein. Nachdem der erste Vorstoß 1975 noch vom Rat abgelehnt wird, wendet sich 1989 das Blatt. „Skeptiker konnten überzeugt werden, die Musikschule kam“, sagt der Musiker lächelnd.

1991 gründet er mit anderen den Förderverein, dessen Ehrenvorsitzender er bis heute ist. Der Instrumentalwettbewerb der Musikschule, dessen Fortbestand die Volksbank sichert, soll junge Talente ermutigen, weiter zu machen. Dann möchte Eberhard Bock mit dem von ihm initiierten Preis noch einmal einen Akzent setzen. Dafür, dass es mit dem „Eberhard-Bock-Ehrenpreis“ auch künftig alle drei Jahre weitergehen kann, hat er längst aus eigenen Mitteln gesorgt.

Auszeichnungen

Eberhard Bock erhielt für sein langjähriges Engagement in der Stadt - darunter auch für die Jugendförderung im Tennissport - 2005 das Bundesverdienstkreuz. 2007 verleiht der damalige Oberbürgermeister Peter Noetzel ihm die Stadtplakette. Den aktiven Förderverein der Musikschule leitet heute Johannes Brockmann.