Bottrop. 15 Kanarienvögelchen flatterten sozusagen dem Bottroper Tierheim ins Haus. Am besten wäre es, wenn die Schar zusammenbleiben könnte.

Bottroper Tierheim: Wer hat Platz für eine ganze Vogelschar?

Wer hat Platz für einen Schwarm Kanarienvögel? Abgegeben wurde diese Schar von 15 Vögelchen wegen Krankheit der Besitzerin. Sie hoffen nun auf ein neues Zuhause, am liebsten gemeinsam in einem Vogelzimmer oder einer Voliere mit Rückzugsraum. - Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße ist täglich geöffnet von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, außer donnerstags, sonntags und feiertags nachmittags. Katzen- und Kleintiervermittlung findet nur nachmittags statt.