Bottroper Sammler tauschen Briefmarken jetzt im Spielraum

Mehr als 30 Jahre lang veranstaltete der Briefmarken-Sammlerverein von 1930 Bottrop seine Tauschtage in den Räumlichkeiten der IGBCE. Weil die Gewerkschaft diesen Platz an der Osterfelder Straße nicht mehr zur Verfügung stellen kann, musste ein neues Domizil gesucht werden. Dieses wurde schnell und unbürokratisch im Spielraum des ehemaligen „Haus der Jugend“ an der Prosperstraße gefunden, berichtet Vorsitzender Dr. Rainer Weiß.

Bessere Parkplatzsituation am neuen Standort

Der neue Standort hat deutliche Vorteile bezüglich der Parkplatzsituation und ist vor allem behindertengerecht ausgestattet, schließlich sind die fast 40 Mitglieder des Vereins schon in gesetzterem Alter. Man habe leider keine jungen Mitglieder mehr, erklärt Vorstandsmitglied Reinhard Kamps: „Manche kommen erst als Erwachsene wieder zum Hobby, oder auch erst als Rentner.“

Briefmarken seien faszinierend, sie erzählten über ein Land, dessen Geschichte und Kultur. „Die Briefmarke flüstert und der Brief erzählt“, wird Kamps fast poetisch. Auf den Tischen liegen Alben, Kästchen und Kataloge, in denen intensiv geblättert wird. „Jeder sammelt anders“, weiß Hans-Jürgen Bock, der selbst „Plus-Briefe“ mit gedruckten Marken und Ansichtskarten sammelt, von denen er mehr als 8000 Stück besitzt. Manche Sammelgebiete sind sehr speziell wie beim Bottroper Odo Heitkamp, der alles sammelt, was postalisch mit der ersten Zeppelinfahrt von Liechtenstein in die Schweiz 1931 zusammenhängt, seien es Marken, Briefe oder Stempel.

Sammler kommen aus Bottrop, Gladbeck, Duisburg, Oberhausen oder Marl

Am Sonntag war der Tauschtag mit mehr als 30 Besuchern gut besucht. Die Sammler kommen zwar überwiegend aus Bottrop, aber es finden sich auch alte Bekannte aus Gladbeck, Duisburg, Oberhausen oder Marl auf der Teilnehmerliste. Dabei seien die Briefmarken nicht immer das Wichtigste, meint Kamps: „Manche kommen nur zum Klönen, die Gemeinschaft ist wichtig, es geht familiär zu.“

Ein sehbehinderter Gast bestätigt dies. Er habe früher selbst gesammelt, das sei aber aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich. Freunde bringen ihn zum Tauschtag. „Man kennt sich jahrelang, man hört dabei auch Neues.“ Ein bisschen Wehmut klingt aber an. „Der Kreis wird aber immer kleiner.“

Tauschtag, Stammtisch und Briefmarken-AG an der Fichteschule

Bei Tauschtagen beraten die Philatelisten gern unverbindlich neue Sammler oder schätzen und bewerten Sammlungen. Tauschtage sind auch im neuen Heim wie gewohnt am 1. und 3. Sonntag im Monat von 9.30 bis 12.30 Uhr. Auch der philatelistische Stammtisch findet weiterhin einmal monatlich am Dienstag nach dem dritten Sonntag in der Gaststätte „Alte Stuben“ um 19.30 Uhr statt.

Der Verein hat zwar keine jugendlichen Mitglieder mehr, führt aber die Briefmarken-AG an der Fichteschule durch, über die Heinz-Jürgen Grossmann das Interesse von Kindern für sein Hobby wecken möchte.