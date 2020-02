Bottroper Karnevalisten sprengen erfolgreich Bank-Tresor

Wenn gleich drei Prinzenpaare mit vollem Einsatz auf einen Tresor losgehen, kann auch der stärkste Geldschrank nicht lange widerstehen. Das erwies sich auch in diesem Jahr am letzten Samstag des Session beim traditionellen „Tresorknacken“ in der Alten Börse. Viele Narren nutzen das gemeinsam vom Festkomitee und der Volksbank veranstaltete Event, um sich auf den Rosenmontag vorzubereiten und vor allem sich beim nasskalten Wetter warm zu schunkeln.

Selten war die Alten Börse der Volksbank so voll wie in diesem Jahr beim Traditionellen Tresorknacken. Kinder und Erwachsenen feiern gemeinsam. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

So voll habe er es in seiner Zeit noch nie erlebt, ist Martin Wissing vom Vorstand der Volksbank überrascht und „dies gibt uns die Bestätigung, dass alles richtig so ist und bleiben soll“. Im prall gefüllten Saal herrschte schon vor Beginn der Veranstaltung ausgelassene Stimmung bei den kostümierten Narren. Auffallend, aber leicht zu erklären, waren die zahlreichen Panzerknacker. Auch Jutta und Reinhold aus Bottrop tragen die Augenmaske und das rote Kostüm mit der Kennnummer.

Warmtanzen für Rosenmontag

Sie sind seit vielen Jahren dabei, treffen sich immer mit Freunden und „haben einfach Spaß“. Der Präsident des Festkomitees Bottroper Karneval, Frank Feser, begrüßt, dass sich die Vereine vor dem Rosenmontagszug noch einmal präsentieren können. Besonders für die vielen Garden sei dies ein besonderer Termin. Beim „Aufgalopp“ könne man sich schon mal „warm tanzen“ für den Höhepunkt des Session.

An Garden im bunten Programm war dann auch kein Mangel. In allen Farben präsentierten sie ihre perfekt einstudierten Tänze. Die Fuhlenbrocker Narren, die Plattdütschen, die Grün-Weißen und Pink-Weißen Funken boten Gardetänze, die KG Boy und die Boyer Narren zeigten ebenso begeistert aufgenommene Showtänze. Zwischendurch mischten „De Dröpkes“ den Saal gehörig auf. Mit kölschen Liedern wie „Leev Marie“ oder „Drink doch ene met“ brachten die rheinischen Jungs alle zum Schunkeln und lautstarken Mitsingen. Gemischt wurden die Klassiker mit starken rockigen Klängen, bei „Steh auf, mach laut“zeigten die Musiker auch, was sie am Saxophon und an der Gitarre als Solisten drauf haben. Ohne Zugaben ließ man sie nicht zurück „no Kölle jonn“.

Beim Sturm der Karnevalisten auf den Tresor war die sonst so standhafte „Statt-Wache“ hoffnungslos unterlegen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Gleich dreifach ertönte an diesem Morgen „Ach wär ich nur ein einzig Mal...“. Anita I. und Peter II. von den Plattdütschen aus Fuhlenbrock machten den Anfang. Das Stadtkinder-Prinzenpaar kam zusammen mit der Prinzengarde der KKG auf die Bühne. Lena Marie I. und Ben II. wollten auch „lachen, feiern, tanzen und gemeinsam mit euch Karneval machen.“ Ebenso wie das Stadtprinzenpaar Denise I. und Christoph I., die mit der gemischten Garde aus Tänzerinnen und Statt-Wache der KG Batenbrock einmarschierten.

Erleichterung: Der Zug findet statt

Für sie kommt der Aschermittwoch immer noch viel zu früh. „Jetzt geht’s los“ hieß es als sich alle Prinzenpaare auf der Bühne versammelt hatten. Zwar wurde der Tresor von der Statt-Wache „scharf“ bewacht“, aber die strengen Herren wurden von den Prinzessinnen sanft entfernt. Da der Geldschrank sich nicht sofort öffnen ließ, musste „Dynamit“ her. Nach dem Knall ergossen sich Bälle und Kamelle auf den Boden. Der reichhaltige Inhalt wurde großzügig an die zahlreichen Kinder verteilt. Am Ende konnte Feser noch erleichtert verkünden, dass nach Rücksprache mit dem Wetteramt und den Verantwortlichen der Rosenmontagszug wie geplant stattfinden wird. Mit viel Applaus wurde sein Abschlusssatz bedacht: „Der Bottroper Karneval ist für alle da, nur nicht für die Rechten.“

Vor 27 Jahren wurde der erste Tresor geknackt

Vor 27 Jahren hat man sich bei der Volksbank überlegt, wie man sich in den Bottroper Karneval einbringen könnte. Dann sei es bis zur Idee des Tresorknackens nicht mehr weit gewesen, wie Vorstandsmitglied Martin Wissing berichtet. Sein Dank gilt übrigens all den Mitarbeitern, die die Aktion freiwillig organisieren und das närrische Volk versorgen.