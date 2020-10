Bottroper Initiative will Zechenturm als Mahnmal gestalten

Bottrop Bergbaubetroffene Bürger erinnern an die Schäden durch den Kohlenabbau. Was sie in ihrem Schreiben an die Bottroper Parteien fordern.

Der Initiativkreis bergbaubetroffener Bürger (IBB) fordert, den Förderturm der Zeche Franz Haniel zu einem Mahnmal für Bergbauschäden auszubauen. An dem Fördergerüst könnten zum Beispiel Markierungen die Bergsenkungen verdeutlichen oder Schautafeln Bergschäden anschaulich machen, meint IBB-Vorstandsmitglied Michael Farien. Der Förderturm sollte jedenfalls so ausgestaltet werden, dass er auch als Mahnmal zur Erinnerung an die Schattenseiten des Steinkohlenbergbau dienen könne. Auch die Grünen sehen die mögliche Landmarke teils als Mahnmal an, sie sprachen sich aber klar dafür aus, den Förderturm zu erhalten.

Der Initiativkreis hingegen bedauert, dass die Plädoyers von Vertretern der ÖDP und der CDU gegen die Erhaltung des Förderturms nur eine geringe positive Resonanz gefunden haben. Für den Kreis wäre die Landmarke eine überflüssige Erinnerung an die letzte Steinkohlenzeche Deutschlands. "Nüchtern und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, erschließt sich einem die Notwendigkeit nicht, mit dem Förderturm ein weiteres Zeugnis des Bottroper Bergbaus auf Kosten der Bürger zu erhalten", meint Michael Farien. Zuvor hatte vor allen auch ÖDP-Vertreter Markus Stamm auf die hohen Kosten für ein Förderturm-Denkmal verwiesen. "Es macht keinen Sinn, diesen Förderturm aus nostalgischen Gründen stehen zu lassen", hatte Stamm in der Bezirksvertretung Mitte gesagt.

Positive Auswirkungen des Bergbaus sind unbestreitbar

So sieht es auch der Initiativkreis bergbaubetroffener Bürger. "Weder steigert er die Eignung des umgebenden Areals für gewerbliche Zwecke, noch ist zu erwarten, dass er sich zum touristischen Magneten entwickeln und Ströme von Besuchern nach Bottrop locken wird", urteilte Sprecher Farien über den Förderturm. "Eine Entscheidung für den Erhalt als Landmarke streichelt daher eher die Seele derer, die sich dem Bergbau verbunden fühlen, als dass sie der Bürgerschaft als Gesamtheit irgendeinen Nutzen brächte", meinte er. Der IBB-Sprecher hält es andererseits für unbestritten, dass der Bergbau auch positive Auswirkungen hatte: etwa auf die Stadtwerdung Bottrops und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.

Wer deshalb aber zum Bergbau stehe, sei auch in der Pflicht, dessen Kehrseite nicht zu verdrängen, meint er. Als Beispiele nennt das IBB-Vorstandsmitglied Schäden an Straßen, Leitungen und Gebäuden, die in der Vergangenheit durch Bergsenkungen hervorgerufen wurden. Michael Farien befürchet auch, dass es zukünftig nicht nur in Kirchhellen, sondern auch in Alt-Bottrop zu einem gewollten Grubenwasseranstieg kommen werde. "Hinzu kommt der dauerhaft nötige Betrieb unzähliger Grund- und Gewässerpumpen im gesamten Ruhrgebiet, die verhindern müssen, dass Städte in Senkungsseen verschwinden", listet der IBB-Sprecher auf.

Bottroper Initiativkreis schreibt Parteien an

Für den Initiativkreis wäre gegenüber den Bürgern der Stadt, die unter Bergschäden zu leiden hatten oder heute noch leiden, lässt er in einem Brief an Baudezernent Klaus Müller und in Schreiben an die Bottroper Ratsparteien wissen. Denn der Kreis erwarte angesichts der bisherigen Zugeständnisse der Stadt an die Adresse der früheren Bergbau-Beschäftigten nun auch ein Entgegenkommen in Richtung der Bergbau-Geschädigten. "Dies wäre ein Zeichen des Respektes gegenüber denjenigen Bürgern, bei denen der Anblick eines Förderturms nicht vorrangig heimatlich-nostalgische Gefühle auslöst", meint der Sprecher.

Große Mehrheit

>>> Im Ratsausschuss für Stadtplanung hat sich eine große Mehrheit der Ratsvertreter dafür ausgesprochen, den Förderturm der früheren Zeche Franz Haniel möglichst als Landmarke zu erhalten. Auch Vertreter der ÖDP und CDU rückten wieder von ihren Forderungen ab, den Förderturm besser nicht stehen zu lassen.

Sie waren zuvor mit ihrer Haltung auf heftige Kritik bei vielen Bürgern gestoßen, die sich dazu in sozialen Netzwerken äußerten. Auch innerhalb der Bottroper CDU gab es deshalb Kritik. Eine Demonstration für die Erhaltung des Förderturms, zu der Bürger aufgerufen hatten, ist inzwischen wieder abgesagt worden.