Bottroper Halde bekommt Besuch von einem Esel-Club

Bottrop. Am Samstag kommen Mitglieder der Eselei Hünxe mit ihren Tieren zur Halde an der Beckstraße. Wer mag, kann sie bei ihrem Aufstieg begleiten.

Mitglieder eines Esel-Clubs aus Hünxe wandern am Samstag, 29. Februar, mit fünf bis zehn Tieren auf die Tetraeder-Halde an der Beckstraße. Im Gepäck haben sie Mülltüten, um Unrat am Wegesrand aufzusammeln und zu entsorgen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz Beckstraße.

Kinder vergessen dann Handys und kümmern sich um die Tiere

Die Eselei Hünxe hat es sich zur Aufgabe gemacht, an jedem ersten Samstag oder Sonntag im Monat eine Halde auf diese Weise zu begehen. Es werden Fotos gemacht, aus denen später ein Kalender entsteht. Häufig schließen sich Passanten den Halden-Wanderungen an und erfahren dabei einiges über die Tiere. „Oft beobachten wir auch, dass Kinder und Jugendliche ihre Handys vergessen und sich nur noch um die Esel kümmern“, sagt Clubmitglied Ines Roßmannek.

Die Esel können auch gebucht werden

Der Club besteht aus Esel-Besitzern und -Liebhabern. Die Eselei Hünxe bietet Wanderungen an, führt als Erstkontakt „Esel-Führerscheine“ durch und richtet unter anderem Kindergeburtstage aus. Die Esel können zu Gemeindefesten und zur tiergestützten Therapie in Seniorenheimen und Rehakliniken gebucht werden.