Echte Pott-Patrioten können ihre Liebe zum Ruhrgebiet nun auch zu Ostern zeigen. Die kleine Kirchhellener Firma Chaos-Design setzt zum Fest auf Pott-Eier. Die kleinen Kunststoff-Eier gibt es mit zwölf verschiedenen Ruhrgebietsmotiven und Sprüchen.

Schon die Pott-Kugeln zu Weihnachten waren enorm gefragt

Inspiriert sind die neuen Deko-Artikel von den erfolgreichen Weihnachtsbaumkugeln des Unternehmens. Die Nachfrage nach den Pott-Kugeln war enorm – und hat für rasante Veränderungen bei Julia Hruschka und Marcel Kiel geführt.

Marcel Kiel und Julia Hruschka gemeinsam mit Söhnchen Mika in ihrem neu eröffneten Laden in Kirchhellen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Das auffälligste direkt zu Beginn: Die Pott-Eier entstehen – anders als die Weihnachtsdeko – nicht mehr im heimischen Wohnzimmer. Inzwischen hat Chaos-Design in Kirchhellen einen eigenen Laden. Dort stellen die beiden Jungunternehmer ihre Waren her und dort können Kunden die Produkte dann auch live sehen und auch mal anfassen. Seit Mitte Februar gibt es den Laden unweit des alten Kirchplatzes in Kirchhellen nun schon und die Rückmeldungen seien sehr positiv, sagt Marcel Kiel. „Es waren schon einige Leute hier, die uns sonst im Internet verfolgt haben, die jetzt hier was gekauft haben und froh waren, die Ware tatsächlich mal zu sehen.“

Internet-Shop macht Bestellungen einfacher

Nachdem die Bestellungen zuletzt noch über Facebook abgewickelt wurden, haben Julia Hruschka und Marcel Kiel seitdem auch einen Internet-Shop entwickelt. „Es war anders einfach nicht mehr machbar. Der Aufwand wurde einfach zu groß.“ Und so können die Kunden aus Übersee – andere selbstverständlich auch – nun bequem im Shop ihre Bestellung aufgeben.

Eine rasante Entwicklung, angestachelt durch die Pott-Kugeln. Nach der Berichterstattung über die Kugeln seien sie mit Bestellungen überrollt worden, sagt Marcel Kiel. Sogar aus New York, Arizona, Dänemark oder Belgien meldeten sich Kunden, die die Kugeln mit Ruhrgebietsmotiven haben wollten.

Zwölf unterschiedliche Ruhrgebietsmotive stehen zur Auswahl

Julia Hruschka und Marcel Kiel hoffen, dass auch ihre Pott-Eier wieder viele Freunde finden. Die Eier sind alle in matt-schwarz, darauf kommen zwölf unterschiedliche Ruhrgebietsmotive, darunter auch einige neue. So gibt es ein Ei, das beklebt ist mit zahlreichen kleinen Schlägel-und-Eisen-Symbolen. Das gleiche Symbol gibt es auch in größer in einem Herz, dazu gibt es auch Schriftzüge wie etwa „Schicht im Schacht“, „Hier komm ich wech“ oder „Ruhrpottliebe“.

Julia Hruschka und Marcel Kiel hoffen mit ihren Pott-Eiern auch viele Pott-Patrioten überzeugen zu können. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Der Entwurf für das Design erfolgt am Computer. Dann wird es auf selbstklebende Folie ausgedruckt und die Eier werden entspechend dekoriert – in Handarbeit. Dafür ist Julia Hruschka zuständig. Klingt nach einer Knibbelarbeit. Doch so schlimm sei es nicht, sagt die 27-Jährige. „Ich bin es ja von den Weihnachtskugeln schon gewohnt. Es hat nur etwas gedauert, sich an die neue Form zu gewöhnen.“

Idee für die Pott-Eier ist spontan entstanden

Die Idee zu den Pott-Eiern sei spontan entstanden, sagt Marcel Kiel. Der Stress durch die Pott-Kugeln und den neuen Laden sei abgeklungen, dann sei ihm die Idee mit den Ostereiern gekommen. Damit er solche Ideen nicht vergisst, hat er übrigens einen besondern Kniff entwickelt. „Wenn ich nachts wach werde und eine Idee habe, schicke ich mir selbst eine Whats-App-Nachricht, so kann ich es nicht vergessen.“

Ein Blick in den neuen Laden zeigt: Selbstverständlich verkaufen die Chaos-Designer hier nicht nur Weihnachtskugeln und Ostereier. Andernfalls könnte man wohl getrost von einem Saisongeschäft sprechen. Doch eingefleischte Pott-Patrioten werden hier das ganze Jahr über fündig. Vor allem Kleidung aber auch kleine Schnapspinnchen, Frühstücksbrettchen, Thermoskannen oder andere Produkte sind hier – versehen mit reichlich Lokalkolorit – zu finden. Dabei hat Marcel Hruschka die technischen Möglichkeiten erweitert. Er hat ein Gerät angeschafft, mit dem nun auch Lasergravuren möglich sind.

Aus dem Hobby ist nun ein Beruf geworden

Und was sagen die beiden Gründer zu dem Erfolg? Marcel Kiel: „Ich habe jetzt schon das ein oder andere Mal etwa in Gelsenkirchen Leute gesehen, die einen Hoodie von uns getragen haben. Das macht mich schon stolz.“ Daher auch die Entscheidung, nun einen Laden zu eröffnen. Außerdem konzentriert sich Marcel Kiel nun ganz auf Chaos-Design, hat seinen alten Beruf aufgegeben. „Das man sein Hobby zum Beruf macht, davon träumen doch viele.“

Erhältlich sind die Pott-Eier im auf der Internetseite des Unternehmens unter www.chaosdesign24.de oder im Laden, Senheimer Straße 10 in Kirchhellen.