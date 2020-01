Am späten Montagabend löschte die Bottroper Feuerwehr einen Küchenbrand (Symbolbild).

Bottrop. Mieter eines Bottroper Mehrfamilienhauses hörten einen Rauchmelder und riefen die Feuerwehr. Die entdeckte ein Feuer in einer unbewohnten Wohnung

Bottroper Feuerwehr löscht Küchenbrand nach Rauchmelderalarm

Weil im Haus ein Rauchmelder anschlug, haben Mieter eines Mehrfamilienhauses in Bottrop-Stadtmitte am Montagabend die Feuerwehr alarmiert. Als der Löschzug gegen 23 Uhr an der Einsatzstelle eintraf, konnten die Feuerwehrleute bereits im Hauseingangsbereich Brandgeruch wahrnehmen.

Einsatzkräfte betraten die unbewohnte Brandwohnung im Erdgeschoss unter Atemschutz. Sie entdeckten ein Feuer in der Küchenzeile und löschten es.

14 Bewohner mussten das Haus vorübergehend verlassen

Für die Dauer der Brandbekämpfung mussten 14 Bewohner das Mehrfamilienhaus vorübergehend verlassen, berichtet die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Abschließend konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Berufsfeuerwehr war mit 20 Kräften rund 60 Minuten im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.