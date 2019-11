Bottrop. Das Ehepaar Kaya wünschte sich sehnlichst Nachwuchs. Und wurde dann mit Drillingen beschenkt. Eine aufregende Zeit hat vor einem Monat begonnen.

Was ist Glück? Ganz sicher dies: Wenn man sich schon sehnlichst Nachwuchs gewünscht hat – und dann am Ende einer nicht völlig einfachen Schwangerschaft zwar zu früh geborene, aber gesunde Drillinge in den Armen halten kann.